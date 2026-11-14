M jak miłość, odcinek 1957: Anita spakuje walizki i zostawi Kamila! Kolejna próba zajścia w ciążę zakończy się porażką - ZDJĘCIA

Anita znów nie zajdzie w ciążę w 1957 odcinku "M jak miłość"!

W 1957 odcinku "M jak miłość" Anicie po raz kolejny nie uda się zajść w ciążę, co zacznie coraz gorzej znosić. Do tego stopnia, że zacznie się już wyżywać na Kamilu, który za wszelką cenę będzie chciał wesprzeć ją w tak trudnym momencie. Ale Laskowska odrzuci jego pomoc!

- Nie możemy się tak napinać - spróbuje pocieszyć ją Kamil.

- My? To mi się znowu nie udało - wybuchnie Anita.

A to w 1957 odcinku "M jak miłość" będzie dopiero początkiem jej dramatu. Wszystko przez to, że przyjaciołom swoją nieoczekiwaną ciążą pochwalą się Magda z Andrzejem (Krystian Wieczorek), co tylko dodatkowo dobije Anitę.

Laskowska dowie się o ciąży Budzyńskiej w 1957 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że przecież jeszcze niedawno Budzyńska sama ją pocieszała, a teraz nagle będzie spodziewać się dziecka i to jeszcze bez planowania i skrupulatnego przygotowania, jak w przypadku jej i Kamila. I to w 1957 odcinku "M jak miłość" już do reszty rozłoży Anitę.

- Trzeba tutaj dużo cierpliwości i determinacji - uzna Gryc.

- Po prostu zabrakło nam szczęścia. Ale Magda jest w ciąży - zakpi z niej Laskowska, po czym kompletnie się rozsypie.

W tym momencie w 1957 odcinku "M jak miłość" Anita pogrąży się w rozpaczy, po której podejmie zaskakującą decyzję. Szczególnie, dla Kamila, bo dotknie ona i jego. Wszystko przez to, że jego ukochana postanowi nagle zostawić go samego i wyjechać ze swoją matką Anną (Dorota Kamińska) do Hiszpanii, bo na miejscu nie będzie już w stanie wytrzymać. Tym bardziej, widząc radość Magdy i Andrzeja, którym się uda, a jej nie. Mimo, że ogromnie będzie tego pragnąć...

- Jeśli ja tu zostanę, to ja się rozpadnę na tysiąc kawałków - powie Kamilowi, po czym odejdzie.

Zrozpaczona ukochana Kamila odejdzie w 1957 odcinku "M jak miłość"!

W 1957 odcinku "M jak miłość" Kamil nie zdoła zatrzymać Anity, która zdecyduje się na ucieczkę od problemów. Zwłaszcza, że już naprawdę ciężko będzie jej wytrzymać, a po radosnej nowinie od Budzyńskich to już w ogóle. Laskowska postanowi wyjechać bez ukochanego, aby spróbować pogodzić się z myślą o niespełnionym marzeniu.

W 1957 odcinku "M jak miłość" Melania Grzesiewicz odejdzie z serialu, ale spokojnie, bo wcale nie na dobre. Widzowie zobaczą ją jeszcze w scenach z Hiszpanii, a jej wątek pozostanie otwarty, przez co w każdym momencie będzie mogła wrócić! Ale czy Kamil będzie na nią czekał? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Anita załamie się, bo nie zajdzie w ciążę! Tylko Magda ją zrozumie