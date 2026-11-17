O czym będzie "Ranczo. Zemsta wiedźm", czyli nowy 11 sezon?

Akcja nowego 11 sezonu "Rancza", który będzie nosił tytuł "Zemsta wiedźm" toczy się 10 lat po wydarzeniach z poprzednich sezonów.

Prezydent Paweł Kozioł kończy swoją drugą kadencję i próbuje wymyślić, co ze sobą zrobić, a w Wilkowyjach pojawiają się nowi bohaterowie - nie tylko tytułowe wiedźm, które ściągną Lucy (Ilona Ostrowska) i babka (Grażyna Zielińska), ale także następca Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka) na słynnej "ławeczce", czyli kuzyn z Australii - Ignacy Japycz (Daniel Olbrychski).

Zwiastun "Ranczo. Zemsta wiedźm" nie pozostawia wątpliwości, że prezydent Kozioł i jego zaufany człowiek, Czerepach, nie przestaną knuć. Nawet Halina (Violetta Arlak) nie uwierzy w dobre intencje męża na pożegnanie z prezydenturą.

- Poczułem, że w końcu muszę coś dobrego dla tego kraju zrobić! - Po dziesięciu latach? - zakpi Halina.

Jedną z czołowych postaci 11 sezonu "Rancza" będzie właśnie przebiegły Czerepach, który jako premier, otoczony ochroniarzami z SOP, postanowi zaprowadzić porządek w Wilkowyjach.

Działania szefa rządu doprowadzą do tego, że policjant Stasiek (Arkadiusz Nader) i Francesca (Anna Iberszer) zaczną drżeć ze strachu, że właśnie wprowadzono stan wojenny.

Zatroskane o los Wilkowyj i całego kraju Lucy i babka dojdą do wniosku, że ktoś rzucił urok na Polskę, który mogą odczynić tylko "wiedźmy".

Komentarze fanów "Rancza" po premierze zwiastuna nowego sezonu

Fani "Rancza", po tym jak światło dzienne ujrzał pierwszy oficjalny zwiastun 11 sezonu, podzielili się na dwa obozy. Jedni z niecierpliwością i zaciekawieniem czekają, co się wydarzy w Wilkowyjach. Ale są i tacy, którzy po tej krótkiej zapowiedzi nie pozostawiają suchej nitki na fabule i nowych bohaterach.

- Już po zapowiedzi widać, że to badziew będzie 🤦‍♀️ - Ja poczekam z oglądaniem jak wszystkie odcinki gdzieś będą🔥 - Cały system padł przez te zapowiedzi - Nie... Miałem nadzieję... Ale nie... - Zapowiada się bardzo fajnie dla mnie 🙂 - Aż się boję 😥😥

Kiedy "Ranczo. Zemsta wiedźm" w TVP1?

Premiera nowego 11 sezonu, czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" już w niedzielę, 6 grudnia 2026 r., o godz. 20.25 w TVP1. A w kolejne niedziele będą emitowane następne odcinki. W sumie "Ranczo. Zemsta wiedźm" liczy 6 odcinków.,

Ranczo. Zemsta wiedźm. Oto oficjalny zwiastun!