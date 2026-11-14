Ranczo. Oficjalna data premiery ujawniona! Na tą informację czekali wszyscy – ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Kiedy wystartuje nowe „Ranczo Zemsta Wiedźm” w TVP1?

Telewizja Polska wreszcie odkryła karty i zdradziła datę oficjalnej premiery 11.sezonu serialu „Rancza” na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie! Do tej pory pewnym było, że „Ranczo Zemsta Wiedźm” pojawi się dopiero w grudniu w zimowej ramówce, bo jesienią TVP1 postawiła na kontynuację swojego innego hitu „Gra z Cieniem”, którą widzowie mogą oglądać w niedzielne wieczory o godzinie 20.25.

Jednak produkcja powoli dobiega już końca, co jest równoznaczne z tym, że niebawem zwolni swoje miejsce w ramówce! I właśnie wtedy w jej miejsce wskoczy wyczekiwane „Ranczo Zemsta Wiedźm”, które będzie emitowane w dokładnie ten sam dzień i o tej samej porze! A zatem pozostaje już tylko jedno pytanie, a mianowicie kiedy?

„Ranczo Zemsta Wiedźm” już od 6 grudnia w TVP1!

11. sezon serialu „Ranczo”, zatytułowanego tym razem „Ranczo Zemsta Wiedźm” wystartuje już w niedzielę 6.12.2026 roku o godzinie 20.25 w TVP1! Dwa tygodnie wcześniej zakończy się już emisja serialu „Gra z Cieniem”, a tydzień wcześniej i uwielbianego reality show „Rolnik szuka żony”, który jednorazowo wskoczy na to miejsce, po wprowadzeniu żałoby narodowej w dniach 8-9.11.2026 i przerwy w emisji. Ale już w grudniu to miejsce przejmie „Ranczo Zemsta Wiedźm”!

- Chyba wszyscy na to czekaliśmy!❤️ RANCZO POWRACA! Znów poczujemy ten wyjątkowy klimat Wilkowyj i spotkamy bohaterów, których tak dobrze znamy i lubimy. Nowy sezon „Ranczo. Zemsta Wiedźm” już od 6 grudnia w każdą niedzielę o 20:25 w TVP1! Nie możemy się doczekać! A Wy?😍 #widzimysię✨ - pochwaliła się Telewizja Polska na swoich mediach społecznościowych.

Ile będzie odcinków serialu „Ranczo Zemsta Wiedźm”?

„Ranczo Zemsta Wiedźm” będzie liczył 6 odcinków, co oznacza, że aż 6 spotkań z bohaterami uwielbianej produkcji. Tym bardziej, że w kontynuacji znalazła się niemal cała obsada, z wyłączeniem osób, które niestety nie doczekały jej kontynuacji. Oczywiście, pojawią się także nowi bohaterowie, przez co i tytuł kultowej produkcji uległ modyfikacji.

42