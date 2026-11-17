„Dziedzictwo” odcinek 1080. Cennet zgadza się na oświadczyny Poyraza i Nany

W nadchodzącym, 1080. odcinku serialu „Dziedzictwo” związek Nany oraz Poyraza wejdzie w zupełnie nową fazę, ponieważ Cennet wyrazi wreszcie zgodę na tradycyjne oświadczyny. Matka mężczyzny przez długi czas nie akceptowała faktu, że jej syn mieszka z kobietą, którą poślubił wyłącznie w celu uchronienia jej przed deportacją. Po wielu tygodniach fikcyjnego związku seniorka postanowiła zainterweniować. Zauważywszy rosnącą bliskość między młodymi, próbowała ich rozdzielić i narzuciła im ścisłe przestrzeganie dawnych reguł zalotów. Jej wysiłki spełzły jednak na niczym. Poyraz za wszelką cenę dążył do kontaktu z ukochaną i posunął się nawet do upozorowania jej „porwania”, aby pobyć z nią sam na sam, z dala od czujnego oka matki. Teraz los w końcu uśmiechnie się do zakochanych, a uradowana rodzina z wielkim zapałem ruszy do organizacji uroczystości przypieczętowującej ich uczucie.

Pelin wściekła na wieść o zaręczynach Poyraza i Nany w „Dziedzictwie”

Informacja o tym, że Poyraz zamierza oficjalnie oświadczyć się Nanie, doprowadzi Pelin do białej gorączki. Kobieta jeszcze do niedawna sama była partnerką mężczyzny, a teraz musi obserwować, jak obiekt jej uczuć buduje przyszłość u boku rywalki. Dawna ukochana nie ma jednak zamiaru biernie akceptować takiego obrotu spraw. Mimo że po ostatnich obrażeniach Pelin leży w szpitalu, postanowi jak najszybciej wypisać się z placówki i osobiście zniszczyć szczęście narzeczonych. Jej determinację napędza świadomość ogromnych poświęceń, na jakie Poyraz zdobył się w przeszłości dla jej bezpieczeństwa. Bohaterka wciąż żywi głębokie przekonanie, że zdoła odzyskać dawnego partnera i zacząć z nim wszystko od początku. Zrobi więc wszystko, aby w dniu uroczystości zaręczynowych pojawić się w domu mężczyzny.

„Dziedzictwo” odcinek 1080. Kiedy i gdzie oglądać w TVP1 oraz online?

Widzowie mogą śledzić nowe perypetie bohaterów „Dziedzictwa” od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Premierowa emisja 1080. odcinka odbędzie się w piątek, 27 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, znajdą wszystkie wyemitowane dotychczas odsłony w internecie, na platformie streamingowej TVP VOD.

Serial „Dziedzictwo”. Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Ciesząca się dużą popularnością telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) opowiada o wielkich uczuciach, życiowych dramatach i determinacji w walce o bliskich. Główna oś fabularna zaczyna się w momencie, gdy osierocony mały Yusuf trafia pod skrzydła swojego bezwzględnego stryja, Yamana. Spokój domu burzy pojawienie się skromnej ciotki chłopca, Seher, co wyzwala lawinę skrajnych emocji. Choć początkowo relacje opiekunów są pełne wzajemnej niechęci i komplikowane przez intrygi wrogów, z czasem rodzi się między nimi prawdziwa miłość, dająca dziecku jedyną szansę na normalność.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą jednak tragiczny zwrot akcji, zmuszający postacie do pogodzenia się z bolesną stratą. Kiedy Yaman Kırımlı ponosi śmierć, cały ciężar wychowania małego Yusufa oraz ocalenia rodzinnej spuścizny przejmuje na siebie Nana Maryam.

Sytuacja bohaterki staje się dramatyczna w obliczu grożącej jej deportacji. Wówczas na ratunek przychodzi Poyraz, który chce uchronić kobietę przed przymusowym wyjazdem i zapobiec kolejnemu życiowemu dramatowi małego Yusufa. Mężczyzna decyduje się na zawarcie z Naną fikcyjnego związku małżeńskiego z czystego rozsądku, co szybko generuje w ich życiu zupełnie nowe konflikty, silne emocje oraz powoli kiełkującą bliskość.

W głównych rolach w produkcji pojawiają się między innymi:

• Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı,

• Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher Kırımlı,

• Nanuka Stambolishvili występująca jako Nana,

• Nik Xhelilaj kreujący bohatera o imieniu Poyraz,

• Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa.

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