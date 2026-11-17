"Splątane losy", odcinek 91. Ayfer zdradzi Yasemin tajemnicę z rezydencji

Z powodu skoku ciśnienia Ayfer znajdzie się pod opieką lekarzy w szpitalu. Kłopoty zdrowotne nie skłonią jej jednak do porzucenia dotychczasowych intryg. Kobieta zaangażuje Serhata oraz Cema do zorganizowania dyskretnego spotkania z Yasemin, dbając o to, aby cała sprawa nie dotarła do uszu Buraka. Gdy dojdzie do rozmowy, Ayfer przekaże dziewczynie istotne wieści o spotkaniu Remziego z Mine w ogrodzie, co Münevver celowo zataiła przed swoją wnuczką. Te rewelacje mogą sprawić, że Yasemin jeszcze bardziej straci zaufanie do babci.

Sengul schroni Yasemin przed Tahsinem w 91. odcinku serialu "Splątane losy"

Chcąc skomplikować Tahsinowi poszukiwania córki, Sengul postanowi przenieść Yasemin bezpośrednio na własny oddział. Ojciec dziewczyny już od pewnego czasu bezskutecznie usiłuje namierzyć miejsce pobytu swojego dziecka oraz jej najbliższych. Przypomnijmy, że w 86. epizodzie dzięki wskazówkom od Remziego zdołał nawet zjawić się pod jej domem, odgrażając się, że będzie ją stale obserwował. W międzyczasie Halil rozpocznie własne śledztwo w sprawie włamania do swojego sklepu. Przestępca podczas konfrontacji przyzna, że działał na zlecenie Remziego, a jego kolejnym zadaniem, które realizuje ze wspólnikiem, jest śledzenie samej Yasemin. Tym samym Halil zyska pewność, że Remzi nie tylko trzyma sztamę z Tahsinem, ale też wynajmuje ludzi do inwigilowania dziewczyny.

"Splątane losy", odcinek 91. Teczka medyczna Ceylana trafi w ręce Remziego

Od swojego informatora Remzi odbierze dokumentację medyczną nieżyjącego Ceylana. W papierach mogą znajdować się tajemnice, które mężczyzna od dłuższego czasu usiłuje obrócić przeciwko Münevver oraz Halilowi. Na domiar złego Remzi wpadnie w tarapaty finansowe i wyzna Halilowi, że przegrał należące do niego pieniądze w karty. To wyznanie tylko zaogni narastający między nimi spór. Halil już wcześniej padał ofiarą szantażu ze strony rywala, kiedy to w 89. odcinku usłyszał szantaż związany ze śmiercią Ceylana. Teraz stanie się jasne, że jego wróg wciąż zbiera haki i nie ma zamiaru zrezygnować.

Kiedy oglądać 91. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 91. odcinka produkcji "Splątane losy" odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Epizod zostanie również udostępniony widzom w Internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy"? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecka produkcja obyczajowa "Splątane losy" (znana w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię mieszkającej w Stambule, zamożnej i zasadniczej Münevver Ketenci. Jej codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy przed wejściem do jej posiadłości pojawia się pięcioletnia Mine, będąca jej nieznaną dotąd wnuczką. Kobieta podejmuje wówczas decyzję o odszukaniu swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle twórcy rozwijają na ekranie historię relacji łączącej lekarza Buraka oraz pielęgniarkę Yasemin.

W serialu występują:

- Nilgün Kasapbaşoğlu w roli Münevver Ketenci- Kayra Aleyna Zabcı w roli Yasemin Kardan- Emir Gülsever w roli Buraka- Şerif Bozkurt w roli Halila- Yeşim Ceylan w roli Ayfer- Doğaç Gözüdeli w roli Kerema- Zelal Barlas w roli Meltem- İrem Korkmaz w roli Ezgi- Nesrin Yıldırım w roli Suzan- Elifnaz Sabuncu w roli Pınar

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