Warscy uwierzą w pijaństwo Nalepy w 4323 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” już nie tylko Warski, ale i jego żona dadzą się zmanipulować Adamskiemu, który po utracie wzorku przez Nalepę w trakcie operacji, zacznie rozsiewać plotki o tym, że Lew pije na dyżurze.

I choć w pierwszej chwili Oriana w to nie uwierzy i ostrzeże przed Tomaszem męża, to gdy zadzwoni do Lwa i usłyszy brzęk butelek, to już nie będzie tego taka pewna. Do tego stopnia, że otwarcie spyta byłego kochanka, czy w trakcie operacji był pod wpływem, czym nieźle go zszokuje.

Zbyszek postawi odegrać się na Lwie w 4323 odcinku „Na Wspólnej”!

Ale Zbyszek w 4323 odcinku „Na Wspólnej” w odróżnieniu od żony postanowi nie dochodzić prawdy u źródła, tylko kierować się dalej plotkami i podejrzeniami. Tym bardziej, że będzie mu to bardzo na rękę, aby zemścić się na Nalepie, który niespodziewanie znów zbliży się do jego żony, gdy jego ukochana Weronika (Renata Dancewicz) będzie walczyć o życie po brutalnym ataku Grega (Michał Sitarski). Szczególnie, że przecież będzie świadomy tego, że Warska będzie go nienawidzić, dlatego tak mocno go to zdziwi.

I jak tylko w 4323 odcinku „Na Wspólnej” nadarzy się okazja do zemsty, to oczywiście postanowi z niej skorzystać. Zwłaszcza, gdy znajdzie sobie sprzymierzeńca w osobie Adamskiego. Zdradzamy, że Warski postanowi posunąć się krok dalej od kolegi Nalepy, któremu wręczy swoją wizytówkę i poprosi o przekazanie jej pacjentowi, operowanemu wówczas przez Lwa.

Mąż Oriany wrobi jej dawnego kochanka w 4323 odcinku „Na Wspólnej”?

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Zbyszek zacznie naciskać na Tomasza, aby przekonał pacjenta do zgłoszenia rzekomego pijaństwa lekarza i możliwego narażenia go na utratę zdrowia, a także życia. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że to mogłoby odebrać Nalepie nie tylko szansę kandydowania na wicedyrektora szpitala, ale także odebrać prawo do wykonywania zabiegu kardiochirurga.

Szczególnie, gdyby w 4323 odcinku „Na Wspólnej” oskarżenia okazały się prawdą. Tyle tylko, że nią nie będą, bo Nalepa nagle straci wzrok z powodu przewlekłego stresu i przemęczenia, jakiego doświadczy po ataku Grega na Weronikę i nocnych przygotowań do konkursu. Ale kto wie, do czego będzie zdolny posunąć się Warski!

Kiedy 4323 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4323 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 3 grudnia 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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