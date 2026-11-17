Nalepa po odzyskaniu wzroku stanie się ofiarą obrzydliwych plotek Adamskiego w 4322 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4322 odcinku „Na Wspólnej” utrata wzorku przez Nalepę podczas operacji okaże się na szczęście jedynie chwilowa. Tym bardziej, że będzie wynikiem przewlekłego stresu i przemęczenia, do jakiego dojdzie u kardiochirurga w momencie, gdy Weronika (Renata Dancewicz) wyląduje w szpitalu i będzie walczyć o życie po brutalnym ataku Grega (Michał Sitarski), a on po nocach będzie szykował dokumentację, aby móc kandydować na stanowisko wicedyrektora, gdy Roztocka już zacznie dochodzić do zdrowia. Tyle tylko, że on przepłaci je własnym.

Ale na szczęście, w 4322 odcinku „Na Wspólnej” neurolog będzie miał dla niego dobre wieści. Do tego stopnia, że nawet pozwoli mu wrócić do pracy. Jednak wtedy dopiero się zacznie, bo nagła utrata wzorku przez Lwa stanie się przyczynkiem obrzydliwych plotek w szpitalu, których autorem będzie oczywiście Adamski.

Adamski dogada się z Warskim w 4322 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4322 odcinku „Na Wspólnej” Tomasz zareaguje oburzeniem na wieść o tym, że Lew pije na dyżurach. Mimo tego, że sam wypuści tą plotkę i to dość głęboko, bo dotrze nawet do męża samej Oriany (Kamila Baar), do której wcześniej Adamski sam się zalecał. Ale przecież z Nalepą nie będzie miał wcześniej żadnych szans.

Dlatego w 4322 odcinku „Na Wspólnej” swoje usługi zacznie proponować Warskiemu (Przemysław Bluszcz), który akurat będzie czekał na żonę. Oczywiście, Oriana od razu ostrzeże go przed Tomaszem, bo już zdąży się na nim poznać i odkryć, że to on odpowiada za wszystkie oszczerstwa w szpitalu. Tyle tylko, że jak sama zadzwoni do Lwa i w tle usłyszy brzęk butelek, to już sama nie będzie tak pewna Nalepy, jak wcześniej!

To będzie już koniec Lwa w 4323 odcinku „Na Wspólnej”?

Do tego stopnia, że w 4323 odcinku „Na Wspólnej” otwarcie spyta Lwa, czy podczas feralnej operacji rzeczywiście był trzeźwy, czym wprawi Nalepę w prawdziwe osłupienie. Ale to wcale nie będzie koniec jego dramatu, bo plotki o nim wcale nie ucichną, a co gorsza zacznie rozpowiadać je już nie tylko Adamski, ale i Warski, który posunie się o jeszcze jeden krok dalej!

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Zbyszek wręczy Tomaszowi swoją wizytówkę z prośbą, aby ten przekazał go pacjentowi, operowanemu wówczas przez Lwa. Warski zacznie namawiać go, aby mężczyzna zgłosił rzekome pijaństwo lekarza, co mogłoby przekreślić nie tylko jego start na wicedyrektora szpitala, ale nawet i karierę kardiochirurga!

Kiedy 4322 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4322 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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