Marta znajdzie alkohol w szafie Emilki w 4288. odcinku „Pierwszej miłości”

Marta (Honorata Witańska) będzie chciała uwierzyć w zapewnienia przyjaciółki. Emilka (Anna Ilczuk) przekona ją, że miała jedynie słabszy moment i nie wróciła do regularnego picia. Marta przyjmie te wyjaśnienia, choć niepokój o stan kobiety wcale nie zniknie.

Wszystko zmieni się, gdy Marta zajrzy do jej szafy. Znajdzie tam częściowo opróżnioną małpkę z wódką. To odkrycie sprawi, że przestanie wierzyć w wersję Emilki. Zrozumie, że przyjaciółka nie mówi jej całej prawdy, a problem, który miała już za sobą, wciąż jest aktualny.

Marta nie zdecyduje się na kolejną delikatną rozmowę. Postanowi skonfrontować Emilkę bez ogródek, i to w obecności innych osób. Nie będzie już chciała udawać, że wszystko jest w porządku.

Emilka nie potrafi uwolnić się od alkoholu w 4288. odcinku „Pierwszej miłości”

Problemy Emilki z piciem narastały od kilku tygodni. W odcinku 4278. bohaterka popijała wódkę z małpki, przygotowując się do spotkania z Bartkiem. W odcinku 4280. obudziła się skacowana, spóźniła do pracy, a po odesłaniu jej do domu przez Jurka próbowała poprawić sobie samopoczucie winem.

Niepokój wzbudziła również jej wizyta na spotkaniu Anonimowych Alkoholików w odcinku 4284. Emilka miała świadomość swojego problemu i próbowała zawalczyć o siebie, ale niefortunna sytuacja podczas mityngu ponownie wytrąciła ją z równowagi. Później przeprosiła Śmiałka i zapewniała, że wychodzi z dołka.

Teraz Marta przekona się, że deklaracje przyjaciółki nie oznaczają końca problemów. Znaleziona butelka będzie dowodem, że Emilka nadal sięga po alkohol. Pozostaje pytanie, czy bezpośrednia konfrontacja pomoże jej dostrzec powagę sytuacji.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4288. odcinka

Odcinek 4288. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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