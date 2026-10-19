Na Wspólnej, odcinek 4296: Życie Julki zawiśnie na włosku! Igor będzie umierał ze strachu o córkę - ZDJĘCIA

Uzależniona Julka przedawkuje narkotyki w 4296 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4296 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka znów zacznie brać narkotyki po swojej ucieczce z odwyku z Antkiem. Nowakówna nie poprzestanie tylko na papierosach, jakimi poczęstuje ją nowy kolega i to w obecności jej ojca Igora i chłopaka Leona (Borys Otawa), ale zaproponuje jej też coś więcej. Szczególnie, że nastolatka będzie ku temu chętna, bo wciąż będzie przebywać na głodzie narkotykowym. Do tego stopnia, że zgodzi się z nim pójść, gdy zaproponuje jej kolejne używki.

W 4296 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna zaszyje się z kolegą z ośrodka w mieszkaniu po jego babci. Antek poczęstuje Julkę obiecanymi narkotykami, które nastolatka oczywiście zażyje. I to w takich ilościach, że już naprawdę przegnie, bo w końcu zacznie mieć zaburzenia widzenia i silne stany lękowe. Aż w końcu wpadnie w psychozę.

Córka Igora zdecyduje się na desperacki krok w 4296 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4296 odcinku "Na Wspólnej" już kompletnie nie będzie wiedziała, co robi, na dowód czego spróbuje nawet skoczyć z balkonu! Julka wyjdzie na zewnątrz i już będzie gotowa na spadek w dół, ale na szczęście w ostatniej chwili powstrzyma ją przed tym Antek, który także będzie pod wpływem narkotyków. Jednak w tym momencie zachowa trzeźwość umysłu.

W 4296 odcinku "Na Wspólnej" Antek zdejmie Julkę z barierek i wciągnie ją z powrotem do środka mieszkania swojej babci. Chłopak uratuje życie córce Igora, który straszliwie będzie się o nią martwił, bo po ucieczce z odwyku nie będzie miał z nią żadnego kontaktu. Szczególnie, że obydwoje będą mieli wyłączone telefony, przez co nikt nie zdoła ich namierzyć. A to niestety jeszcze nie będzie koniec ich koszmaru...

Już nie uda się uratować Nowakównej w "Na Wspólnej"?

Wszystko przez to, że w 4297 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka nie przestanie brać. Nowakówna obudzi się po swojej desperackiej próbie targnięcia się na swoje życie i zacznie błagać Antka o kolejne dawki narkotyków. Mimo, że te wcześniejsze jeszcze wciąż będą działać, bo nastolatka zażyje je w końskiej ilości.

Ale w 4297 odcinku "Na Wspólnej" chłopak ostatecznie jej ulegnie. A na domiar złego poczęstuje ją jeszcze czymś mocniejszym, bo poda jej mefedron. I po nim Julka już kompletnie odleci. Do tego stopnia, że straci przytomność, a Antek już nie będzie wiedział, jak jej pomóc! Czy zatem córka Igora i tak umrze tylko w inny sposób? Zdradzamy, że Nowakowi w końcu uda się dotrzeć do córki, ale czy nie będzie już za późno? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4296 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4296 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie