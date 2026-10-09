Na Wspólnej, odcinek 4300: Sprytny plan Grega! Tak odzyska i żonę, i córkę - ZDJĘCIA

Tak Greg będzie walczył o córkę w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4300 odcinku "Na Wspólnej" Greg ponownie dopadnie Weronikę (Renata Dancewicz), gdy Jagoda dalej do niego wróci. Zdradzamy, że Kalska dalej zostanie u Roztockiej, mimo tego, że jej ojciec wypisze się ze szpitala na własne żądanie i zechce, aby córka wróciła z nim do domu. Jednak 16-latka odmówi, a w jej obronie prędko stanie zarówno prawniczka, jak i jej syn Kacper (Tomasz Arachcki). I wówczas Greg nie wytrzyma. Tym bardziej, gdy Weronika zacznie straszyć go policją.

Ale wkrótce Kalski znajdzie już inny sposób i zaczai się na córkę przed szkołą. Greg wmówi Jagodzie, że był taki dla jej matki tylko przez to, że w przeszłości wplątała się ona w romans i chciała ich zostawić, co 16-latka naprawdę mocno przeżyje. Jednak mimo tego nie wróci do ojca, który w 4300 odcinku "Na Wspólnej" tak się wścieknie, że znów napadnie na Weronikę, u której dalej będzie przebywać jego córka. Aczkolwiek już niedługo.

Kalski nakłoni Ewelinę do powrotu w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda wciąż będzie mieć w pamięci słowa ojca i postanowi jak najszybciej skonfrontować je z matką. Zwłaszcza, że nie będzie miała pewności, że to prawda. A raczej będzie podejrzewać kolejne kłamstwo ojca. Aczkolwiek mocno się zdziwi, gdy w szpitalu psychiatrycznym Ewelina jej to potwierdzi i obieca to naprawić.

Jednak, czy w 4300 odcinku "Na Wspólnej" to faktycznie będzie prawda? A może Kalska będzie musiała tak mówić, aby wersja męża się zgadzała? Szczególnie, że tego samego dnia i on zacznie ją nachodzić, a przy okazji i nakłaniać do powrotu do niego, aby jeszcze bardziej się w tym uwiarygodnić. Zwłaszcza, iż będzie widział w tym już swoją ostatnią szansę.

Rodzina Kalskich znów będzie razem w 4301 odcinku "Na Wspólnej"!

A ta już w 4301 odcinku "Na Wspólnej" się spełni, bo Ewelina faktycznie do niego wróci! Kalska także wypisze się ze szpitala na "własne" żądanie, po czym znów wsiądzie z tyranem do auta. Małżonkowie od razu pojadą po Jagodę, która akurat będzie maszerować do szkoły i mocno się zaskoczy, gdy zobaczy obok ojca swoją matkę.

Aczkolwiek w tej sytuacji w 4301 odcinku "Na Wspólnej" rzeczywiście wyprowadzi się od Roztockiej i wróci z powrotem do Kalskich, dzięki czemu plan Grega zostanie osiągnięty. A on znów będzie triumfował...

Kiedy 4300 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4300 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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