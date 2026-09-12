Barwy szczęścia, odcinek 3405: Koniec zamiatania afery pod dywan! Weronika uderzy w Stańskich [ZDJĘCIA]

W 3405. odcinku „Barw szczęścia” Stańscy urządzą medialną zasłonę dymną

Bruno (Lesław Żurek) będzie obawiał się konsekwencji policyjnej akcji w swoim hotelu. Jak podaje www.swiatseriali.interia.pl publikacja informacji o zatrzymaniu sprzedawcy niedozwolonych substancji mogłaby odstraszyć klientów, a nawet zagrozić relacjom z inwestorami. Dlatego mężczyzna będzie chciał odwrócić uwagę mediów od niewygodnej sprawy. Karolina wpadnie na pomysł, by zamiast relacji z policyjnej akcji „Szok” przygotował materiał o ślubie Stańskich. Uroczystość w Las Vegas ma zostać przedstawiona jako prywatna ceremonia, po której przyjdzie czas na medialną wersję wydarzenia. Gazeta ma przygotować zarówno reportaż, jak i sesję zdjęciową.

Weronika w 3405. odcinku „Barw szczęścia” nie zaakceptuje ślubnej ustawki

Kornel zleci Weronice sfotografowanie zaaranżowanego ślubu i wesela Stańskich. Reporterka będzie chciała szybko wykonać zadanie, ale nie zgodzi się na wszystkie pomysły Karoliny. Gdy ta zaproponuje dodatkową sesję w pobliskiej stadninie, Weronika odmówi.

- Moje zlecenie nie obejmuje sesji w plenerze – jasno zaznaczy.

Po wykonaniu zdjęć reporterka spotka w hotelowym lobby Justina (Jasper Sołtysiewicz). Rozmowa tylko utwierdzi ją w przekonaniu, że materiał o ślubie ma przede wszystkim przykryć znacznie poważniejszy problem. Weronika otwarcie powie, że nie traktuje przygotowanej przez Stańskich uroczystości jako zwykłej promocji hotelu.

W 3405. odcinku „Barw szczęścia” Weronika zażąda od Kornela dodatkowej zapłaty

Po powrocie do redakcji Weronika nie zamierza udawać, że przygotowany przez nią materiał był zwykłym dziennikarskim zleceniem. Zażąda od Jezierskiego dodatkowego wynagrodzenia, argumentując, że udział w aranżowanym weselu miał niewiele wspólnego z jej właściwą pracą. Kornel będzie bronił decyzji redakcji. Przypomni jej, że tematy dotyczące życia bogatych i znanych osób odpowiadają profilowi „Szoku” i cieszą się zainteresowaniem odbiorców. Weronika nie da się jednak przekonać. Wspomni o aferze z dilerem w hotelu Stańskich i zaznaczy, że to jest coś, co zszokowałoby czytelników.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez www.swiatseriali.interia.pl, reporterka postanowi pójść o krok dalej. Zamiast zamknąć sprawę na przygotowaniu materiału o ślubie, zacznie interesować się zatrzymaniem sprzedawcy niedozwolonych substancji. Skontaktuje się ze znajomą policjantką i poprosi o stenogramy z przesłuchania zatrzymanego.

Czy Justin pomoże Weronice w 3405. odcinku „Barw szczęścia”?

Weronika może w ten sposób zdobyć informacje, które okażą się bardzo niewygodne dla Bruna i Karoliny. Szczególnie ważne będzie to, czy dokumenty z policyjnego przesłuchania pozwolą jej ustalić, co naprawdę działo się w hotelu. W sprawę może zaangażować się również Justin. Mężczyzna ma własne powody, by być w konflikcie ze Stańskimi, dlatego niewykluczone, że pomoże Weronice w dotarciu do prawdy. Tym razem plan Bruna, który miał przykryć aferę efektownym wydarzeniem, może obrócić się przeciwko niemu.

„Barwy szczęścia” odcinek 3405 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3405. zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy skupiający się na mieszkańcach Zacisznej i ich bliskich. Historie bohaterów dotyczą między innymi relacji rodzinnych, miłości, problemów zawodowych oraz trudnych życiowych decyzji.

W serialu występują m.in.:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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