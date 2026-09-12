Barwy szczęścia, odcinek 3405: Koniec zamiatania afery pod dywan! Weronika uderzy w Stańskich [ZDJĘCIA]

Spis treści
- W 3405. odcinku „Barw szczęścia” Stańscy urządzą medialną zasłonę dymną
- Weronika w 3405. odcinku „Barw szczęścia” nie zaakceptuje ślubnej ustawki
- W 3405. odcinku „Barw szczęścia” Weronika zażąda od Kornela dodatkowej zapłaty
- Czy Justin pomoże Weronice w 3405. odcinku „Barw szczęścia”?
- „Barwy szczęścia” odcinek 3405 – data i godzina emisji
- „Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada
W 3405. odcinku „Barw szczęścia” Stańscy urządzą medialną zasłonę dymną
Bruno (Lesław Żurek) będzie obawiał się konsekwencji policyjnej akcji w swoim hotelu. Jak podaje www.swiatseriali.interia.pl publikacja informacji o zatrzymaniu sprzedawcy niedozwolonych substancji mogłaby odstraszyć klientów, a nawet zagrozić relacjom z inwestorami. Dlatego mężczyzna będzie chciał odwrócić uwagę mediów od niewygodnej sprawy. Karolina wpadnie na pomysł, by zamiast relacji z policyjnej akcji „Szok” przygotował materiał o ślubie Stańskich. Uroczystość w Las Vegas ma zostać przedstawiona jako prywatna ceremonia, po której przyjdzie czas na medialną wersję wydarzenia. Gazeta ma przygotować zarówno reportaż, jak i sesję zdjęciową.
Weronika w 3405. odcinku „Barw szczęścia” nie zaakceptuje ślubnej ustawki
Kornel zleci Weronice sfotografowanie zaaranżowanego ślubu i wesela Stańskich. Reporterka będzie chciała szybko wykonać zadanie, ale nie zgodzi się na wszystkie pomysły Karoliny. Gdy ta zaproponuje dodatkową sesję w pobliskiej stadninie, Weronika odmówi.
- Moje zlecenie nie obejmuje sesji w plenerze – jasno zaznaczy.
Po wykonaniu zdjęć reporterka spotka w hotelowym lobby Justina (Jasper Sołtysiewicz). Rozmowa tylko utwierdzi ją w przekonaniu, że materiał o ślubie ma przede wszystkim przykryć znacznie poważniejszy problem. Weronika otwarcie powie, że nie traktuje przygotowanej przez Stańskich uroczystości jako zwykłej promocji hotelu.
W 3405. odcinku „Barw szczęścia” Weronika zażąda od Kornela dodatkowej zapłaty
Po powrocie do redakcji Weronika nie zamierza udawać, że przygotowany przez nią materiał był zwykłym dziennikarskim zleceniem. Zażąda od Jezierskiego dodatkowego wynagrodzenia, argumentując, że udział w aranżowanym weselu miał niewiele wspólnego z jej właściwą pracą. Kornel będzie bronił decyzji redakcji. Przypomni jej, że tematy dotyczące życia bogatych i znanych osób odpowiadają profilowi „Szoku” i cieszą się zainteresowaniem odbiorców. Weronika nie da się jednak przekonać. Wspomni o aferze z dilerem w hotelu Stańskich i zaznaczy, że to jest coś, co zszokowałoby czytelników.
Jak wynika z informacji opublikowanych przez www.swiatseriali.interia.pl, reporterka postanowi pójść o krok dalej. Zamiast zamknąć sprawę na przygotowaniu materiału o ślubie, zacznie interesować się zatrzymaniem sprzedawcy niedozwolonych substancji. Skontaktuje się ze znajomą policjantką i poprosi o stenogramy z przesłuchania zatrzymanego.
Czy Justin pomoże Weronice w 3405. odcinku „Barw szczęścia”?
Weronika może w ten sposób zdobyć informacje, które okażą się bardzo niewygodne dla Bruna i Karoliny. Szczególnie ważne będzie to, czy dokumenty z policyjnego przesłuchania pozwolą jej ustalić, co naprawdę działo się w hotelu. W sprawę może zaangażować się również Justin. Mężczyzna ma własne powody, by być w konflikcie ze Stańskimi, dlatego niewykluczone, że pomoże Weronice w dotarciu do prawdy. Tym razem plan Bruna, który miał przykryć aferę efektownym wydarzeniem, może obrócić się przeciwko niemu.
„Barwy szczęścia” odcinek 3405 – data i godzina emisji
Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3405. zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy skupiający się na mieszkańcach Zacisznej i ich bliskich. Historie bohaterów dotyczą między innymi relacji rodzinnych, miłości, problemów zawodowych oraz trudnych życiowych decyzji.
W serialu występują m.in.:
- Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Anna Mrozowska jako Renata Nowak
- Karolina Chapko jako Dominika
- Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
- Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
- Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
- Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
- Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska