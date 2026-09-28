Barwy szczęścia, odcinek 3407: Intryga cwanej Janki, by usidlić Mariusza. Prawda wyda się na pogrzebie Dąbrowskiego? - ZDJĘCIA

Mariusz stanie przy Jance po rodzinnej tragedii w 3407 odcinku "Barw szczęścia"

Problemy Janki w serialu "Barwy szczęścia" rozpoczęły się od dramatycznych wydarzeń związanych z jej ojcem. Dąbrowski doznał kolejnego zawału serca, a Mariusz podjął walkę o jego życie. Niestety, ojciec Janki zmarł w szpitalu, a Mariusz nie zostawi sąsiadki samej. Będzie bardzo mocno przeżywał śmierć Dąbrowskiego, a jednocześnie nadal otrzyma wsparcie od Kasi. Kobieta zaakceptuje decyzję ukochanego, który postanowi otoczyć Jankę opieką. Do czasu...

Janka znajdzie oparcie właśnie w Mariuszu. Przypadek czy czysta kalkulacja?

W 3404 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Janka szczególnie potrzebuje pomocy. Przy organizacji pogrzebu ojca nie będzie mogła liczyć na siostrę, dlatego jeszcze mocniej oprze się na Mariuszu. Karpiuk będzie chciał przede wszystkim pomóc jej przejść przez żałobę. Problem w tym, że jego zaangażowanie może z czasem zacząć przekraczać granice zwykłej sąsiedzkiej czy przyjacielskiej pomocy. Janka będzie coraz częściej mogła liczyć właśnie na niego, a Mariusz zareaguje na jej trudną sytuację współczuciem.

Szymańska w 3407 odcinku "Barw szczęścia" ostrzeże Kasię przed Janką

Do ważnego spotkania dojdzie podczas pogrzebu Dąbrowskiego. W 3407 odcinku „Barw szczęścia” Kasia i Mariusz pojawią się na ceremonii, a w trakcie uroczystości Szymańska zwróci się do sąsiadki z ostrzeżeniem. Kobieta poradzi Kasi, aby zachowała ostrożność w kontaktach z Janką. Taka uwaga może dać Górce sporo do myślenia, szczególnie że Mariusz będzie coraz bardziej angażował się w życie pogrążonej w żałobie dziewczyny.

Natomiast skutki całej sytuacji staną się już odczuwalne w domu Kasi i Mariusza. Zaangażowanie Karpiuka w pomoc Jance zacznie odbijać się na jego codziennym życiu. Mężczyzna będzie zaniedbywał domowe obowiązki, czym wywoła coraz większą irytację Kasi, która z czasem zwróci uwagę na zaangażowanie partnera i odczuje złość, że Janka absorbuje mu aż tyle czasu.

Czy ostrzeżenie Szymańskiej okaże się prorocze? Czy Janka rzeczywiście zacznie liczyć na Mariusza nie tylko jako na pomoc w trudnych chwilach, ale będzie chciała, by mężczyzna stał się kimś ważniejszym w jej życiu? To pokażą kolejne odcinki „Barw szczęścia”.

Kiedy 3407 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3407 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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