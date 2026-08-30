Barwy szczęścia. Śmierć ojca Janki w nowym sezonie. Mariusz poleci ratować rolniczkę, a Kasia podejmie szokującą decyzję

Dąbrowski dostanie kolejnego zawału w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Dramatyczne wydarzenia rozpoczną się w 3402 odcinku „Barw szczęścia” po wakacjach. Dąbrowski dozna kolejnego zawału serca, a sytuacja będzie na tyle poważna, że konieczna okaże się natychmiastowa pomoc. Mariusz nie będzie się długo zastanawiał. Ruszy do akcji i z pełnym zaangażowaniem podejmie walkę o życie ojca Janki. Niestety, tym razem nawet szybka reakcja i podjęte działania nie wystarczą.

Ojciec Janki umrze w szpitalu w 3403 odcinku „Barw szczęścia"

W 3403 odcinku „Barw szczęścia” Dąbrowski mimo podjętej akcji ratunkowej umrze w szpitalu. Jego śmierć będzie ogromnym ciosem dla Janki, ale mocno przeżyje ją również Mariusz. Kasia pozostanie wtedy przy ukochanym i będzie dla niego wsparciem w niezwykle trudnym momencie. Zrozumie, że Janka znalazła się w bardzo trudnym położeniu i potrzebuje pomocy.

Po śmierci ojca Janka zostanie praktycznie sama z problemami. Dodatkowo przy organizacji pogrzebu nie będzie mogła liczyć na odpowiednią pomoc siostry. W tej sytuacji Mariusz zdecyduje się otoczyć Jankę opieką. Kasia zaakceptuje jego decyzję. Będzie wiedziała, że po tragedii kobieta potrzebuje wsparcia, dlatego zgodzi się na to, by Mariusz poświęcał jej więcej czasu.

Ksawery zacznie podejrzewać Mariusza o romans

Decyzja Mariusza i Kasi nie wszystkim jednak przypadnie do gustu. Ksawery zacznie przyglądać się sytuacji i oprze swoje podejrzenia na plotkach, które usłyszy w Brzezinach. W 3404 odcinku „Barw szczęścia” nastolatek oskarży Mariusza o niewierność. Kasia będzie wstrząśnięta tym, co usłyszy od syna. Chłopiec nie będzie jednak wiedział, że za bliskością Mariusza i Janki stoi przede wszystkim tragiczna śmierć jej ojca i potrzeba pomocy pogrążonej w żałobie kobiecie. Czy Kasia zdoła wyjaśnić Ksaweremu, dlaczego Mariusz tak mocno zaangażował się w pomoc Jance? Odpowiedź przyniosą nowe odcinki „Barw szczęścia”.