Barwy szczęścia, odcinek 3411: Ksawery zaskoczy rodziców szczerym wyznaniem! To przez to tak się zmienił - ZDJĘCIA

Ksawery wreszcie w 3411 odcinku "Barw szczęścia" powie rodzicom prawdę! Wciąż tęskni za ojcem

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" Kasia i Łukasz przekonają się, że ostatnich problemów Ksawerego nie można sprowadzić jedynie do trudnego wieku czy szkolnych kłopotów. Chłopak od dawna nosi w sobie ogromny żal związany z rozpadem rodziny i w końcu przestanie go ukrywać. Ksawery zwróci się bezpośrednio do ojca.

Chłopak w 3411 odcinku "Barw szczęścia" da Łukaszowi jasno do zrozumienia, że zwyczajnie za nim tęskni. Dla Sadowskiego może to być szczególnie bolesne, bo przez cały czas starał się utrzymywać z synem kontakt i jest obecny w jego życiu. Dla Ksawerego to jednak za mało. On nie będzie tęsknił wyłącznie za spotkaniami z ojcem, będzie tęsknił za czasami, gdy Łukasz, Kasia i on byli jedną rodziną.

Ksawery wyzna rodzicom w 3411 odcinku "Barw szczęścia", o co mu chodzi

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" rodzice będą musieli zmierzyć się z czymś, co dla nich samych już dawno stało się codziennością. Kasia stworzyła nowy dom z Mariuszem, a Łukasz również zaczął budować własną przyszłość u boku Celiny. Dorośli pogodzili się z tym, że ich małżeństwo należy do przeszłości. Ksawery nie. Dla chłopaka w 3411 odcinku "Barw szczęścia" każda kolejna zmiana może przypominać o tym, że rodzice nie wrócą już do dawnego życia. Mariusz jest obecny przy Kasi, Celina zajmuje coraz ważniejsze miejsce u boku Łukasza, a Ksawery będzie musiał funkcjonować pomiędzy dwiema odrębnymi rzeczywistościami.

- Brakowało ci czegoś? - Ciebie mi brakuje! Rozwiedliście się!- Ja rozumiem, wiem, że to jest wciąż dla ciebie trudne, że nie jesteśmy razem.- My ciebie kochamy bezwarunkowo. Zawsze będziemy cię kochać...

Ksawery w końcu przestanie udawać, że mu to nie przeszkadza. W 3411 odcinku "Barw szczęścia" jego nerwowość, wybuchy i coraz ostrzejsze zachowanie nabiorą zupełnie innego znaczenia. Pod złością będzie kryła się przede wszystkim tęsknota za ojcem i brak zgody na to, że jego rodzina już nigdy nie będzie wyglądała tak jak dawniej.

Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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