Panna młoda, odcinek 227. Co wydarzy się w nowym epizodzie? Derya ma diabelski plan

Kasia Kowalska
2026-09-29 16:50

Turecki serial "Panna młoda" opowiada losy osieroconej Hancer, która z konieczności opłacenia leczenia brata zgadza się na małżeństwo z bogatym Cihanem. Związek, który miał być tylko układem finansowym, niespodziewanie przeradza się w prawdziwą miłość. Co wydarzy się w 227. odcinku telenoweli, który zostanie wyemitowany w telewizyjnej Dwójce w poniedziałek 19 października? Prezentujemy szczegółowe streszczenie.

Portret zamyślonej Deryi z serialu Panna młoda. O jej intrygach w 227. odcinku przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Telenowela "Panna młoda" zagościła na kanale TVP2 jako nowość. Ta turecka produkcja, która miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, pojawiła się na naszych ekranach 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? W naszym streszczeniu ujawniamy szczegóły 227. odcinka.

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Streszczenie 227. odcinka "Panna młoda" (emisja 19 października 2026)

Dokładne streszczenie 227. odcinka "Panny młodej" zapowiada się intrygująco. Dochodzi do spotkania Fusun i Beyzy, a całą sytuację ukradkiem uwiecznia na zdjęciach Sila. Fotografie te następnie potajemnie przekazuje Cihanowi. Tymczasem Derya angażuje się w przygotowania kulinarne na otwarcie salonu, knując przy tym prawdziwie diabelski plan. Z kolei Cihan postanawia dojść do porozumienia z Enginem.

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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał?

"Panna młoda" zalicza się do grona bardzo długich tureckich tasiemców. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyprodukowano aż 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, polscy widzowie otrzymają znacznie krótsze wersje, co w praktyce oznacza podwojenie ich liczby. Warto dodać, że produkcja nadal jest emitowana w Turcji, przez co całkowita liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że polscy fani na finał poczekają ładnych parę lat, śledząc długie losy Hançer i Cihana.

Kto gra w serialu "Panna młoda"? Pełna obsada tureckiej telenoweli

Główne role w serialu grają Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve jako Cihan. W pozostałych rolach występują:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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