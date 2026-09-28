Panna młoda, odcinek 212: Cihan angażuje się w pomoc starszemu mężczyźnie, a Sinem pyta Meliha o przyszłość

Spis treści
Turecki serial "Panna młoda", który w swojej ojczyźnie zadebiutował w 2024 roku, na polskiej antenie zastąpił "Miłość i nadzieję" pod koniec stycznia 2026 roku. Produkcja TVP2 cieszy się zainteresowaniem widzów. Przygotowaliśmy szczegółowe streszczenie 212. odcinka telenoweli.
"Panna młoda" odc. 212 - streszczenie. Co czeka Cihana i Sinem w odcinku emitowanym 1 października 2026?
Cihan nie kryje wzruszenia po wysłuchaniu historii starszego mężczyzny i decyduje się podać mu pomocną dłoń. Tymczasem Sinem odbywa ważną rozmowę z Melihem. Tłumaczy mu, jak naprawdę wyglądała sytuacja z tajemniczym listem, i dopytuje, czy mają jeszcze szansę na wspólną przyszłość. Z kolei Sila wciąż pamięta o powierzonym jej zadaniu i skutecznie trzyma Engina na dystans.
PRZECZYTAJ TEŻ: Splątane losy, odcinek 56: Yasemin w strachu o swoją przeszłość. Prawda może wyjść na jaw w każej chwili [ZDJĘCIA]
"Panna młoda" - obsada. Talya Çelebi i Türkseve w rolach głównych
W głównych rolach w serialu występują Talya Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający rolę Cihana. W obsadzie tureckiej produkcji pojawiają się również:
- Can Tarakçı (Cemil),
- Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu),
- Günnur Adıgüzel (Gülsüm),
- Elif Çapkin (Yonca),
- Ceren Yuksekkaya (Derya),
- Sidal Damar (Sinem),
- Günes Ebrar Özgül (Mine),
- Türker Kantar (Emir),
- Çisel Kuskan (Beyza),
- Derya Deniz Değirmenci (Yasemin).
"Panna młoda" - ile odcinków liczy turecki serial? Finał w Polsce nie tak szybko
Telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich produkcji. Obecnie powstały 3 sezony, składające się z 463 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około 120 minut, w polskiej telewizji zostaną one podzielone na krótsze części, co oznacza, że ich ostateczna liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Trzeba również wziąć pod uwagę, że serial nadal jest emitowany w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne – polskich widzów czeka wieloletnia przygoda z Hançer i Cihanem.
PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1038: Poyraz da się nabrać Semihowi. Uzna Merta za zdrajcę [ZDJĘCIA]