Na Wspólnej, odcinek 4278: Greg nie przestanie znęcać się nad żoną nawet po pobiciu! To dlatego Ewelina w końcu zdecyduje się uciec - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4278 - środa, 16.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" sadysta Greg nie przestanie znęcać się nad Eweliną. Tyle tylko, że już nie będzie robił tego tylko psychicznie poprzez zastraszanie żony czy wyżywanie się na niej za potajemną rozmowę z Weroniką przed ich kolejną wspólną kolacją czy załatwienie jej pomocy terapeutycznej, przez która mogłaby go wydać. A to dlatego, że posunie się już i do przemocy fizycznej, przez co jego żona już skończy w kołnierzu ortopedycznym.

I choć najpewniej zastraszona Ewelina nie wyda męża przed ich córką Jagodą (Laura Zawadka), ani tym bardziej przed Weroniką i Lwem (Przemysław Sadowski), to gdy nic w zachowaniu Grega się nie zmieni w 4278 odcinku "Na Wspólnej", to w końcu nie wytrzyma. Zwłaszcza, że coraz częściej zacznie się on posuwać już do przemocy fizycznej!

Greg znów wyżyje się na Ewelinie w 4278 odcinku "Na Wspólnej"!

Na ZDJĘCIACH z 4278 odcinka "Na Wspólnej" widać skuloną Ewelinę, siedzącą w kuchni, naprzeciwko której leżą buty, pasek, rozsypane płatki i zioła w doniczce. Najpewniej Greg zrobi żonie kolejną aferę, po czym zacznie rzucać rzeczami, a co najgorsze może i ją bić. Tym bardziej, że w pewnym momencie widać, jak Kalski podchodzi do żona, a ona panicznie się boi.

I nic dziwnego, bo w 4278 odcinku "Na Wspólnej" już widać czerwone otarcia na jej rękach, które ewidentnie wskazują na to, że jest ona ofiarą przemocy domowej. A jej strach i przerażenie w oczach tylko to potęgują. Szczególnie, w momencie, gdy zbliża się do niej tyran, bo wówczas jej strach już sięga zenitu, przed czym, co jeszcze dla niej wymyśli i jak ją skrzywdzi.

Kalska nie zdoła uciec przed tyranem w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

Aż w końcu w 4278 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina będzie mieć tego dość. I nic dziwnego, bo ile będzie mogła znosić coś, co w ogóle nigdy nie powinno mieć miejsca. Do tego stopnia, że w w końcu nie wytrzyma i sama wpadnie w ramiona Weroniki, która już wcześniej będzie podejrzewać, że Greg źle ją traktuje i wcale się nie pomyli. Oczywiście, Roztocka nie zostawi jej bez pomocy i pomoże jej uciec od sadysty, ale on jej na to nie pozwoli!

Już w 4279 odcinku "Na Wspólnej" Greg wróci z żoną do domu, a w zamian za to w 4281 odcinku "Na Wspólnej" posunie się już do ostateczności i spróbuje ją zabić. Kalski zaatakuje żonę w wannie, gdzie zacznie ją dusić, a potem zacznie topić. Ale na szczęście dla Eweliny do najgorszego dla niej nie dojdzie, bo uratuje ją córka. Ale gdyby się nie pojawiła, to kto wie, czy Kalska dalej by żyła!

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