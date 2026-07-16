Barwy szczęścia. Adrianna Biedrzyńska pożegnała się z rolą Małgorzaty! To był jej ostatni dzień na planie - ZDJĘCIA

Małgorzata znika z "Barw szczęścia"!

Adrianna Biedrzyńska rozpoczęła czas pożegnań w "Barwach szczęścia". Aktorka jako pierwsza ogłosiła swój koniec na planie kultowego serialu TVP2, z którym związana jest niemal od samego początku, od niespełna już 20 lat. Podobnie jak inna bohaterka Malwina, w którą wciela się Joanna Gleń.

Uwielbiana Małgorzata zagrała już swoje ostatnie sceny w "Barwach szczęścia" i w towarzystwie córki Jerzego (Bronisław Wrocławski) ze smutkiem pożegnała się ze swoją przybraną córką, która lada moment także podzieli jej los, jak i widzami produkcji.

Adrianna Biedrzyńska nie odchodzi na zawsze z "Barw szczęścia"!

Ale spokojnie, bo ani Adrianna Biedrzyńska, ani Joanna Gleń, nie odchodzą z "Barw szczęścia" na zawsze! A jedynie na czas wakacji, co także od razu wyjaśniły na nagraniu! Aktorki czeka teraz miesiąc wakacji od planu uwielbianego serialu, który także powoli domyka swój sezon.

Tym bardziej, że nowe odcinki "Barw szczęścia" są kręcone ze sporym wyprzedzaniem, aby widzowie mieli co oglądać i w trakcie przerwy wakacyjnej aktorzy i ekipa intensywnie pracują na planie. Ale i im w końcu przyda się przerwa, na którą powoli wszyscy będą się udawać tuż po Małgorzacie i Malwinie!

- A tu jest Asiula. I słuchajcie, to są... Dzisiaj mamy ostatnie przed wakacjami, nie? - upewnia się Małgorzata.

- Ja mam przed. Jeszcze jutro - tłumaczy Malwina.

- Tak jak Miśka, bo Miśka też ma jeszcze jutro - dodaje Zwoleńska, której oczywiście chodzi o serialową Olę (Michalina Robakiewicz), a prywatnie jej córkę.

- A my się nie będziemy się miesiąc ponad widziały - mówi Brodzińska, co od razu powtarza po niej przybrana serialowa matka i od razu dodaje - I smutno będzie. No, ale damy radę jakoś. Będziemy dzwonić i jesteśmy w kontakcie.

- Tak, nie damy o sobie, zapomnieć - zapewnia Malwina.

- Dzięki social media - kwituje Małgorzata.

Aktorka wróci na plan "Barw szczęścia" po wakacjach!

Jednak tuż po niej zarówno Adrianna Biedrzyńska, jak i Joanna Gleń wrócą na plan "Barw szczęścia", aby nagrywać dla widzów kolejnego odcinki, które oni zobaczą po wakacjach! Także widzowie mogą być spokojni, bo ani Małgorzata, ani Malwina nie znikną z ich ukochanego serialu, a ich losy będą mogli dalej śledzić w nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej!

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach naprawdę sporo się u nich wydarzy. A wszystko za sprawą Natalii (Maria Dejmek), której Małgorzata będzie pomagać z mieszkaniem i przy Lei, gdy pojawi się Michał (Gamou Fall), a Malwina w kancelarii!

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