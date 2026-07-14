Barwy szczęścia. Wielki powrót Malwiny do kancelarii Natalii w nowym sezonie! Wspólny biznes z Hermanem nie wypali? - ZDJĘCIA

To będzie już koniec "Centrum Ruchu" w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach "Centrum Ruchu" Malwiny i Hermana upadnie? Przypomnijmy, że już w minionym sezonie małżonkowie mierzyli się ze sporymi problemami, bo ich biznes wcale nie okazał się dochodowy. Para narzekała na brak klientów, mimo tego, że jeszcze za czasów, gdy fitness klub był Reginy (Kamila Kamińska), to klienci głównie przychodzili na masaż do Kolskiego.

I choć masażysta właśnie pod to go przerobił, to niestety nie przyniosło to zamierzonego celu. Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej małżonkowie będą zmuszeni go zamknąć, a Malwina będzie musiała wrócić do starej pracy?

Malwina dołączy do Natalii, Klemensa i Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Anna Gzyra-Augustynowicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Marią Dejmek, Sebastianem Perdkiem i właśnie Joanną Gleń z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach.

Na ujęciu widzimy dawną ekipę kancelarii Natalii jeszcze przed odejściem Malwiny. Czy to oznacza, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Brodzińska do nich wróci, a ich stara ekipa znów będzie razem?

Czemu Brodzińska wróci do kancelarii Zwoleńskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A może w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Malwina pojawi się tam wyłącznie na moment? Tym bardziej, że w tle widać kieliszki po winie i opakowanie z jedzeniem, co może wskazywać na to, że kancelaria świętowała jakiś sukces. A że Brodzińska przez długi czas także byłą jej częścią, to przyrodnia siostra i jej wspólnik mogli ją po prostu także do siebie zaprosić.

Choć oczywiście jest także szansa, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej właśnie tak prawnicy i ich sekretarka będą świętować powrót Malwiny, aby dodać jej otuchy. Zatem opcji jest wiele, ale która z nich okaże się prawdziwa? O tym przekonamy się już w nowych odcinkach!

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