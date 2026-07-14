Barwy szczęścia. Wielki powrót Malwiny do kancelarii Natalii w nowym sezonie! Wspólny biznes z Hermanem nie wypali? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-14 10:26

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Malwina (Joanna Gleń) wróci do kancelarii Natalii (Maria Dejmek)! Brodzińska dołączy do przyrodniej siostry, Klemensa (Sebastian Perdek) i Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), których wcześniej opuściła, aby rozwijać wspólny biznes z Hermanem (Maciej Raniszewski). Tyle tylko, że ich "Centrum Ruchu" już miało problemy i narzekało na brak klientów. Czyżby w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej upadło na dobre, a sekretarka musiała wracać do dawnej pracy? Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

To będzie już koniec "Centrum Ruchu" w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach "Centrum Ruchu" Malwiny i Hermana upadnie? Przypomnijmy, że już w minionym sezonie małżonkowie mierzyli się ze sporymi problemami, bo ich biznes wcale nie okazał się dochodowy. Para narzekała na brak klientów, mimo tego, że jeszcze za czasów, gdy fitness klub był Reginy (Kamila Kamińska), to klienci głównie przychodzili na masaż do Kolskiego.

I choć masażysta właśnie pod to go przerobił, to niestety nie przyniosło to zamierzonego celu. Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej małżonkowie będą zmuszeni go zamknąć, a Malwina będzie musiała wrócić do starej pracy?

Malwina dołączy do Natalii, Klemensa i Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Anna Gzyra-Augustynowicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Marią Dejmek, Sebastianem Perdkiem i właśnie Joanną Gleń z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach.

Na ujęciu widzimy dawną ekipę kancelarii Natalii jeszcze przed odejściem Malwiny. Czy to oznacza, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Brodzińska do nich wróci, a ich stara ekipa znów będzie razem?

Czemu Brodzińska wróci do kancelarii Zwoleńskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A może w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Malwina pojawi się tam wyłącznie na moment? Tym bardziej, że w tle widać kieliszki po winie i opakowanie z jedzeniem, co może wskazywać na to, że kancelaria świętowała jakiś sukces. A że Brodzińska przez długi czas także byłą jej częścią, to przyrodnia siostra i jej wspólnik mogli ją po prostu także do siebie zaprosić.

Choć oczywiście jest także szansa, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej właśnie tak prawnicy i ich sekretarka będą świętować powrót Malwiny, aby dodać jej otuchy. Zatem opcji jest wiele, ale która z nich okaże się prawdziwa? O tym przekonamy się już w nowych odcinkach!

Aktorzy serialu Barwy szczęścia na planie w kancelarii. O powrocie Malwiny przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 12
Barwy szczęścia. Asia i Hubert żegnają się z widzami! Nowy sezon przyniesie kolejny wstrząs u Pyrków 

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia. Wielkie zmiany w kancelarii Natalii w następnym sezonie! Gamou…