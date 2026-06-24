Barwy szczęścia. Kasia w ciąży z Mariuszem w nowym sezonie? Jeden gest daje do myślenia - ZDJĘCIA

Romantyczna sesja Kasi i Mariusza z "Barw szczęścia"

Aktorzy pochwalili się w mediach społecznościowych kulisami wyjątkowej sesji zdjęciowej. Na fotografiach serialowi zakochani czule się obejmują, patrzą sobie w oczy i nie kryją radości. Część zdjęć powstała w plenerze, wśród zieleni i letniej scenerii. Nie zabrakło lekkich, wakacyjnych stylizacji, które tylko podkreślały romantyczny charakter sesji. Pozostałe ujęcia wykonano już w studiu. I właśnie tam pojawił się kadr, który może wywołać lawinę spekulacj.

Kasia w ciąży z Mariuszem w "Barwach szczęścia" po wakacjach? Ten gest Mariusza mówi wiele

Na jednym ze zdjęć Mariusz obejmuje Kasię i delikatnie kładzie dłoń na jej brzuchu. Co więcej, bohaterka również przykrywa to miejsce swoją ręką. Oboje są wyraźnie szczęśliwi, uśmiechnięci i wyglądają tak, jakby świętowali ważne wydarzenie. To właśnie ten szczegół może popychać do domysłów o możliwej ciąży Kasi. Taki sposób pozowania nie jest przecież przypadkowy i bardzo często kojarzy się z oczekiwaniem na dziecko. Tym bardziej że twórcy serialu niejednokrotnie lubią przemycać w materiałach promocyjnych subtelne wskazówki dotyczące przyszłych wydarzeń. Na razie jednak nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że Kasia i Mariusz rzeczywiście zostaną rodzicami.

Ciąża Kasi w nowym sezonie "Barw szczęścia"? Odpowiedź poznamy po wakacjach

Choć zdjęcie daje sporo do myślenia, widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Produkcja nie zdradza jeszcze, jakie scenariusze przygotowano dla Kasi i Mariusza na kolejne miesiące. Nie można wykluczyć, że tajemniczy kadr jest jedynie elementem sesji promocyjnej, ale równie dobrze może zapowiadać jeden z najważniejszych wątków nowego sezonu. Ciąża Kasi byłaby z pewnością ogromnym przełomem w życiu bohaterki i mogłaby całkowicie zmienić jej relację z Mariuszem. O tym, czy Kasia naprawdę spodziewa się dziecka z Mariuszem, widzowie przekonają się dopiero w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacyjnej przerwie.