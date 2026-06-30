Barwy szczęścia. Powracający Sergiusz namiesza w związku Oli i Justina? Nie pojawi się bez przyczyny 

Sergiusz znów u boku przyjaciela w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Choć twórcy "Barw szczęścia" nie zdradzają jeszcze szczegółów nowych odcinków, kolejne materiały zza kulis regularnie rozbudzają wyobraźnię widzów. Tym razem uwagę przyciągnęło wspólne zdjęcie Mateusza Burdacha, Jaspera Sołtysiewicza i Michaliny Robakiewicz. To kolejny wyraźny sygnał, że Sergiusz znów pojawi się w życiu Justina, ale wiele wskazuje na to, że jego obecność może mieć znaczenie także dla Oli. Na razie nie wiadomo, jaką rolę odegra po powrocie. Trudno jednak uwierzyć, że scenarzyści zdecydowali się przywrócić tę postać tylko na chwilę.

Justin i Ola mają za sobą bardzo trudny czas

Końcówka poprzedniego sezonu przyniosła poważny kryzys w związku Oli i Justina. Dziewczyna uwierzyła w nagranie, na którym Kanadyjczyk miał całować Reginę (Kamila Kamińska). Dla Oli był to wystarczający dowód zdrady, choć Justin od początku zapewniał, że padł ofiarą intrygi.

Z czasem zaczęło wychodzić na jaw, że cała sprawa nie była tak oczywista, jak początkowo się wydawało. W tle pojawiły się działania Karoliny (Marta Dąbrowska), która od dłuższego czasu prowadziła własną grę i miała interes w skompromitowaniu Justina. Mimo to zaufanie między zakochanymi zostało mocno nadszarpnięte.

Sergiusz wróci po latach

Powrót Sergiusza będzie pierwszym od trzech lat pojawieniem się tej postaci w serialu. Widzowie ostatnio oglądali go jeszcze w 2023 roku, gdy odegrał ważną rolę w życiu Justina i pomógł mu wyjść z bardzo trudnej sytuacji. Teraz bohater wróci odmieniony, co widać już na zdjęciach z planu. Wszystko wskazuje również na to, że będzie potrzebował pomocy prawnej Natalii (Maria Dejmek), a Justin ponownie stanie u jego boku.

Czy przy okazji Sergiusz stanie się także wsparciem dla przyjaciela w walce o odzyskanie Oli? A może jego niespodziewany powrót jeszcze bardziej skomplikuje i tak już trudną sytuację zakochanych? Tego widzowie dowiedzą się dopiero w nowym sezonie "Barw szczęścia".