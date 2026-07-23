Na Wspólnej, odcinek 4263: Przerażona Weronika odwiedzi żonę Grega! Odegra idealnego męża Eweliny - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Weronika nie odpuści sobie spotkania z Eweliną sam na sam. Tym bardziej, gdy po wspólnej kolacji z Kalskimi nabierze podejrzeń, że Greg źle traktuje swoją żonę. Już wtedy Roztocka postanowi spotkać się z kobietą na osobności, co jednak nie spodoba się jej mężowi. Do tego stopnia, że pewnie będzie próbował to utrudnić. Ale zdeterminowana prawniczka nie odpuści, dopóki nie pozna prawdy!

Zwłaszcza, że już w 4262 odcinku "Na Wspólnej" natknie się na smutną Ewelinę na parkingu. Oczywiście, Weronika od razu do niej podejdzie, ale na tym nie poprzestanie i na spokojnie postanowi zobaczyć się z nią w jej domu pod nieobecność Grega, aby im nie przeszkadzał i mogły szczerze porozmawiać. Ale niestety nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Taką szopkę odegra Greg przed Weroniką w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Co prawda, w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina oczywiście zaprosi Weronikę do środka, zaproponuje wspólny posiłek i zacznie rozmawiać z prawniczką. Tyle tylko, ze wtedy do domu niespodziewanie wróci Greg i to z bukietem kwiatów i opakowaniem truskawek. Kalski natychmiast podejdzie do żony, ucałuje ją i wręczy prezenty.

Jednak mina Eweliny w 4263 odcinku "Na Wspólnej" zdradzi wszystko, gdyż wcale nie będzie ona przy tym tak uśmiechnięta jak Greg. A wręcz przeciwnie, gdyż znów stanie się przerażona, co nie ujdzie uwadze czujnej Weroniki, która nie da się nabrać na teatrzyk Kalskiego, tak jak Nalepa (Przemysław Sadowski), ślepo wierzący swojemu przyjacielowi w depresję jego żony i jej skutki, dotykające i jego.

Roztocka nie da się nabrać Kalskiemu w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Czy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Weronika tylko utwierdzi się w swoich podejrzeniach, co do Grega? Czy zyska pewność, że Kalski znęca się nad żoną? Co z tym zrobi? Czy zdecyduje się dalej pomóc Ewelinie i to także pod kątem prawnym? Czy Kalska przyjmie to wsparcie i wystąpi przeciwko własnemu mężowi? Co się wydarzy, gdy Roztocka już wyjdzie?

Czy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" uświadomi Lwa, kim tak naprawdę jest jej przyjaciel? Czy Nalepa jej uwierzy? A może dalej ślepo będzie wierzył swojemu przyjacielowi? Szczególnie, ze przecież już raz stanął po jego stronie w ich konflikcie z parkingu. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach?

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