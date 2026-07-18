M jak miłość. Szczęśliwa Marysia na ślubie Natalki i Adama! Tak odżyje w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Marysia pozbiera się po zdradzie Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Marysię czeka prawdziwy rollercoaster emocjonalny! Początkowo Rogowska będzie straszliwie martwić się o męża, który będzie miał ogromne wyrzuty sumienia po jej kolejnej zdradzie, o czym ona jeszcze nie będzie mieć pojęcia. Ale, gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw, to żona Artur mu tego nie daruje. Tym bardziej, że Rogowski dopuści się zdrady już po raz drugi!

Wówczas Marysia wyjedzie do sanatorium, aby nieco odpocząć po ostatnich wydarzeniach i pozbierać myśli. Jednak życie będzie miało dla niej zupełnie inny plan, bo po kolejnej zdradzie Artura i w jej życiu ponownie pojawi się ktoś nowy - Jerzy Wielecki (Marcin Kwaśny), któremu uratuje życie. Los sam ich ze sobą połączy, a dzięki nowemu mężczyźnie na twarzy skrzywdzonej Rogowskiej znów pojawi się uśmiech, który już z nią zostanie!

Uśmiech nie zniknie z twarzy Rogowskiej w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Małgorzata Pieńkowska pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Na fotografii widzimy szczęśliwą Marysię na ślubie Natalki i Adama, na którym oczywiście także się pojawi. Ale czy będzie tam sama? A może zabierze ze sobą właśnie Jerzego? Szczególnie, że na uroczystości pojawi się także i niewierny i zdradziecki Artur, który po odkryciu znajomości żony z Jerzym, znów stanie się o nią zazdrosny!

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Marysia zechce utrzeć mu nosa na ślubie Natalki i Adama? Szczególnie, patrząc na tajemniczy opis aktorki pod wspomnianym zdjęciem z planu.

- #Nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜 - napisała aktorka.

Rogowscy wrócą do siebie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Jednak i on będzie mógł zostać odbierany dwojako! Tym bardziej, że przecież zemsta raczej nie będzie w stylu Marysi. Mimo tego, że Artur znów mocno ją zrani. Ale wydaje się, że na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Rogowska będzie mieć zdradę męża już dawno za sobą.

Czy do tego stopnia, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów postanowi dać mu jeszcze jedną szansę i do niego wrócić? Szczególnie, że Jerzego nigdzie nie widać na fotografiach z planu, a Artura już tak! A co więcej w trakcie uroczystości i Rogowski nie będzie się sam smucił, gdyż będą towarzyszyć mu córki - Basia (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz), które może nawet mu już wybaczą romans z Joanną (Dominika Sakowicz)? Czy Marysia postąpi tak samo? Przekonamy się już niebawem!

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