Panna młoda, odcinek 155: Beyza sprytnie podejdzie Hancer! Weźmie syna Cihana na ręce i złoży jej szokującą przysięgę

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Przebiegła Beyza w 155 odcinku "Panna młoda" uderzy w Hancer tam, gdzie zaboli ją najmocniej! Oczywiście nie będzie miała pojęcia, że ukochana Cihana jest z nim w ciąży, że to ona urodzi mu dziecko, które będzie spadkobiercą rodu Develioglu, ale nie cofnie się przed niczym, żeby pozbyć się rywalki raz na zawsze. To dlatego po ucieczce z rezydencji męża z synem na rękach po kilku godzinach zjawi się w domu brata Hancer, Cemila. Nikt z domowników nie będzie spodziewał się tej wizyty.

Późnym wieczorem Beyza z małym Cihanem otulonym w niebieski kocyk w 155 odcinku "Panna młoda" poprosi Hancer, żeby wpuściła ją do środka. Ona nie zdoła odpowiedzieć ani słowa, więc głos zabierze Derya.

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Zaskakujący powód wizyty Beyzy z synem u Hancer w 155 odcinku "Panna młoda"

- Nie będziemy przecież rozmawiać na progu. Wejdź... - powie ostro bratowa Hancer. - O co chodzi? Przychodzisz tutaj zaraz po porodzie. Jeśli szukasz awantury, ostrzegam cię od razu: nie obchodzi mnie, że właśnie zostałaś matką!

- Nie przyszłam się kłócić - zapewni zakłamana Beyza, a Hancer w 155 odcinku "Panna młoda" natychmiast się odezwie, by wyjaśnić, dlaczego pojechała do starego domu i znów widziała się z Cihanem. Właśnie kiedy przyłapała ich nowa żona biznesmena!

- Nie interesuje mnie powód. Nie przyszłam tutaj z tego powodu... Chcę, żebyś go wzięła - Beyza podda Hancer dziecko.

- Co?

- Weź go. Wiem, że nie zrobisz mu krzywdy...

Hancer z fałszywym synem Cihana na rękach w 155 odcinku "Panna młoda"

Hancer w 155 odcinku "Panna młoda" spojrzy ze wzruszeniem na syna swojego ukochanego. Świadoma tego, że to maleństwo nie jest niczemu winne, że ona pod sercem też nosi dziecko Cihana. Nie będzie nawet podejrzewała, że to wcale nie jest syn Cihana, że urodziła go Yonca!

- Jest piękny… Jak mały aniołek.

Ton głosu Beyzy się zmieni i w 155 odcinku "Panna młoda" zacznie opowiadać o tym, co przeżywa po porodzie. Idealnie udając cierpiącą kobietę, która nie może stworzyć rodziny dla własnego synka, bo mąż jej nie chce.

- Bycie matką zmienia człowieka. Dopiero teraz naprawdę to rozumiem. Mam nadzieję, że kiedyś ty też tego doświadczysz. Spójrz mu jeszcze raz w oczy. Wiem, że podejmiesz właściwą decyzję...

Derya przejrzy zamiary Beyzy w 155 odcinku "Panna młoda"

Derya dłużej tego nie wytrzyma. - Ona znowu tobą manipuluje. Naprawdę tego nie widzisz? Nie wystarczyło jej, że wykorzystała dziecko, żeby odzyskać męża, więc teraz przyszła jeszcze tutaj.

Ale tym razem Beyza w 155 odcinku "Panna młoda" nie da się sprowokować do wybuchu złości. Jakby bycie matką naprawdę ją zmieniło, a przecież to nie ona urodziła to dziecko!

- Masz rację. Myślałam, że kiedy dziecko się urodzi, wszystko się naprawi. Że Cihan wróci do mnie naprawdę. Ale się myliłam. Nie przyszłam tutaj dla siebie. Od chwili, kiedy zostałam matką, zaczęłam rozumieć rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Teraz nie czekam już na Cihana jako żona. Czekam na niego jako matka jego dziecka. Mój syn tęskni za ojcem, choć nawet jeszcze go nie zna...

Hancer złoży Beyzie szokującą obietnicę w 155 odcinku "Panna młoda"

W 155 odcinku "Panna młoda" Hancer powoli odda Beyzie małego Cihana. - Jeśli chodzi o mnie, nie musisz się martwić. Tym razem to naprawdę koniec - zapewni żonę swojego byłego męża.

- Wiem. Ale Cihan też musi to zrozumieć. Nadal nawet go nie zobaczył. Nie wziął własnego syna na ręce. Moje dziecko ma ojca, mimo to jest jak sierota.

Te słowa Beyzy uderzą Hancer prosto w serce, więc w finale 155 odcinka "Panna młoda" złoży jej szokującą obietnicę, że nie wróci do ukochanego. - Przysięgam na moich bliskich, że ja i Cihan nigdy więcej nie będziemy razem...

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