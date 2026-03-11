M jak miłość, odcinek 1917: Magda wepchnie Budzyńskiego w ramiona jego byłej? Weźmie stronę Pauliny i przekona męża, żeby jej pomógł - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-03-11 9:43

Kiedy do życia Budzyńskich w 1917 odcinku "M jak miłość" wkroczy była ukochana Andrzeja (Krystian Wieczorek), Paulina Lipska (Maria Wieczorek), zaniepokojona Magda (Anna Mucha) zacznie drążyć, co ich łączyło przed laty. Ponieważ mąż nie będzie miał nic do ukrycia i przyzna, że to było "tylko" zauroczenie, Magda uzna, że Paulina nie będzie zagrożeniem dla ich związku. Nic bardziej mylnego. Co więcej, w 1917 odcinku "M jak miłość" to właśnie Magda nieświadomie wepchnie Andrzeja w ramiona dawnej miłości, która będzie potrzebowała jego pomocy. To się źle skończy dla Budzyńskich?

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Maria Wieczorek, prywatnie żona Krystiana Wieczorka, od 1917 odcinka "M jak miłość" ponownie wcieli się w rolę Pauliny Lipskiej, która kiedyś była rywalką Marty (Dominika Ostałowska), omal nie zniszczyła ówczesnego małżeństwa Budzyńskiego, a teraz stanie między Magdą i Andrzejem! Oczywiście nie od razu, ale jednak coś będzie na rzeczy i Magda na pewno powinna się obawiać Pauliny. Będzie miała okazję poznać byłą ukochaną Andrzeja w dramatycznych okolicznościach. 

To dlatego w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina Lipska zjawi się w kancelarii Budzyńskiego

Jak to się stanie, że w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina Lipska, dawna nauczycielka rysunku Ani, przybranej córki Andrzeja, zjawi się w jego kancelarii? Powrót Pauliny po latach będzie związany z jej problemami w małżeństwie. Mężem Lipskiej okaże się niebezpieczny "biznesmen", a tak naprawdę gangster, Igor Jabłoński (Marcin Piętowski).

Była ukochana Budzyńskiego w 1917 odcinku "M jak miłość" najpierw do niego zadzwoni, w później przyjedzie do kancelarii, by wyznać, że planuje rozwód z Jabłońskim i poprosi, żeby to właśnie prawnik reprezentował ją w sądzie. Dla Kamila Gryca (Marcin Bosak), który padł ofiarą napadu ze strony ludzi Jabłońskiego, będzie to idealna okazja, aby namówić Paulinę do zeznań w sądzie przeciwko przestępcy. Andrzej się jednak temu sprzeciwi. 

Andrzej nie przyjmie sprawy rozwodowej Pauliny w 1917 odcinku "M jak miłość"

W 1917 odcinku "M jak miłość" nabierze wątpliwości, czy przyjąć sprawę rozwodową Pauliny, skoro Kamil walczy od miesięcy z Jabłońskiej. Poza tym chodzi przecież o kobietę, w której był zakochany! Po namyśle poinformuje Paulinę,że rezygnuje z jej sprawy. W tym czasie Kamil uprzedzi Magdę, żeby uważała na Paulinę, bo wzbudzała kiedyś w jej mężu "ciepłe uczucia". 

Po powrocie do domu Magda w 1917 odcinku "M jak miłość" wyciągnie z Andrzeja, co tak naprawdę łączyło go z Pauliną. Nie uwierzy w jego wersję, że to było tylko zauroczenie. Między tą dwójką da się bowiem znowu wyczuć napięcie. Na tym nie koniec, bo Paulina zjawi się nagle w mieszkaniu Budzyńskich, błagając Andrzeja, żeby pomógł jej w rozwodzie z Jabłońskim. 

Magda w 1917 odcinku "M jak miłość" przekona Andrzeja, żeby pomógł Paulinie

Niespodziewanie Magda weźmie stronę byłej ukochanej Andrzeja i przekona męża do przyjęcia sprawy rozwodowej Pauliny. A to oznacza, że teraz Budzyński i jego dawna miłość będą się często widywali. Nie wyniknie z tego nic dobrego. Zwłaszcza kiedy Andrzej będzie musiał zapewnić Paulinę ochronę przed niebezpiecznym mężem.

M jak miłość, odcinek 1917: Magda sama wepchnie Andrzeja w ramiona jego byłej? Weźmie stronę Pauliny i przekona męża, żeby jej pomógł - ZDJĘCIA
