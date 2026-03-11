M jak miłość, odcinek 1917: Magda wepchnie Budzyńskiego w ramiona jego byłej? Weźmie stronę Pauliny i przekona męża, żeby jej pomógł - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Maria Wieczorek, prywatnie żona Krystiana Wieczorka, od 1917 odcinka "M jak miłość" ponownie wcieli się w rolę Pauliny Lipskiej, która kiedyś była rywalką Marty (Dominika Ostałowska), omal nie zniszczyła ówczesnego małżeństwa Budzyńskiego, a teraz stanie między Magdą i Andrzejem! Oczywiście nie od razu, ale jednak coś będzie na rzeczy i Magda na pewno powinna się obawiać Pauliny. Będzie miała okazję poznać byłą ukochaną Andrzeja w dramatycznych okolicznościach.

To dlatego w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina Lipska zjawi się w kancelarii Budzyńskiego

Jak to się stanie, że w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina Lipska, dawna nauczycielka rysunku Ani, przybranej córki Andrzeja, zjawi się w jego kancelarii? Powrót Pauliny po latach będzie związany z jej problemami w małżeństwie. Mężem Lipskiej okaże się niebezpieczny "biznesmen", a tak naprawdę gangster, Igor Jabłoński (Marcin Piętowski).

Była ukochana Budzyńskiego w 1917 odcinku "M jak miłość" najpierw do niego zadzwoni, w później przyjedzie do kancelarii, by wyznać, że planuje rozwód z Jabłońskim i poprosi, żeby to właśnie prawnik reprezentował ją w sądzie. Dla Kamila Gryca (Marcin Bosak), który padł ofiarą napadu ze strony ludzi Jabłońskiego, będzie to idealna okazja, aby namówić Paulinę do zeznań w sądzie przeciwko przestępcy. Andrzej się jednak temu sprzeciwi.

Andrzej nie przyjmie sprawy rozwodowej Pauliny w 1917 odcinku "M jak miłość"

W 1917 odcinku "M jak miłość" nabierze wątpliwości, czy przyjąć sprawę rozwodową Pauliny, skoro Kamil walczy od miesięcy z Jabłońskiej. Poza tym chodzi przecież o kobietę, w której był zakochany! Po namyśle poinformuje Paulinę,że rezygnuje z jej sprawy. W tym czasie Kamil uprzedzi Magdę, żeby uważała na Paulinę, bo wzbudzała kiedyś w jej mężu "ciepłe uczucia".

Po powrocie do domu Magda w 1917 odcinku "M jak miłość" wyciągnie z Andrzeja, co tak naprawdę łączyło go z Pauliną. Nie uwierzy w jego wersję, że to było tylko zauroczenie. Między tą dwójką da się bowiem znowu wyczuć napięcie. Na tym nie koniec, bo Paulina zjawi się nagle w mieszkaniu Budzyńskich, błagając Andrzeja, żeby pomógł jej w rozwodzie z Jabłońskim.

Magda w 1917 odcinku "M jak miłość" przekona Andrzeja, żeby pomógł Paulinie

Niespodziewanie Magda weźmie stronę byłej ukochanej Andrzeja i przekona męża do przyjęcia sprawy rozwodowej Pauliny. A to oznacza, że teraz Budzyński i jego dawna miłość będą się często widywali. Nie wyniknie z tego nic dobrego. Zwłaszcza kiedy Andrzej będzie musiał zapewnić Paulinę ochronę przed niebezpiecznym mężem.

