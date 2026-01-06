M jak miłość, odcinek 1902: Barbara nie da się oszukać Mateuszowi. Od razu zauważy, że kocha się w Majce - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-01-06 8:36

W 1902 odcinku "M jak miłość" przed Barbarą (Teresa Lipowska) nic się nie ukryje. Zwłaszcza skrywana miłość Mateusza (Rafał Kowalski) do Majki (Matylda Giegżno)! Kiedy młody Mostowiak przywiezie Majkę do rodzinnego domu w Grabinie, Barbara od pierwszej chwili będzie zachwycona nową dziewczyną w życiu wnuka. Mimo że ona kocha innego. Jednak Mateusz babci nie oszuka i od razu stanie się dla niej jasne, że wnuk jest zakochany w Majce. Tyle że bez wzajemności... Zobacz ZDJĘCIA oraz WIDEO z tych scen na początku 2026 roku w "M jak miłość".

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nieodwzajemniona miłość Mateusza do Majki rozkwitnie w 1902 odcinku "M jak miłość" na początku 2026 roku podczas wspólnego wyjazdu do Grabiny. Lato będzie w pełni, gdy Mostowiak zaprosi przyjaciółkę i współlokatora z akademika, Janka (Jakub Sirko). Zaproszenie na wieś dostanie też chłopak Majki, Tomek (Chris Cugowski), ale w drodze do Grabiny niewierny Kubicki wykręci się z wyjazdu. I zostawi dziewczynę z Mateuszem. Dzięki temu będzie ją miał tylko dla siebie...

Zobacz też: M jak miłość. Będzie ślub Kasi i Mariusza. Urodzi córkę Jakuba i znów wyjdzie za mąż - ZDJĘCIA

Mateusz i Majka przyjadą do Grabiny w 1902 odcinku "M jak miłość"

Pierwsza wizyta Majki w Grabinie w 1902 odcinku "M jak miłość" w styczniu zrobi na niej duże wrażenie. Przyjaciółka Mateusza ze studiów będzie zachwycona ciepłem jego rodzinnego domu, urokiem wsi i życzliwością babci. Bo Barbara powita Majkę i Janka w wyjątkowo serdeczny sposób. Sympatia Mateusza od razu ją oczaruje urodą, skromnością i dobrych wychowaniem. 

Czy Mateusz i Majka z "M jak miłość" będą razem? Barbara się nie pomyli

W "Kulisach serialu M jak miłość" już teraz możemy zobaczyć sceny, jak Mateusz i Barbara zostaną sami w kuchni domu Mostowiaków, seniorka zacznie wypytywać wnuka o jego znajomość z Mają. Stanie się dla niej jasne, że z jego strony to coś więcej niż przyjaźń. 

- Ta Maja to taka ładna, miła dziewczynka... Tak mi się wydaje, że to jest ktoś ważny dla ciebie... - zapyta Barbara, ale Mateusz nie będzie skłonny do zwierzeń z tego, co czuje do Majki. 

- W takich sprawach to ja się nigdy nie mylę kochany wnusiu... - powie do siebie Mostowiakowa. 

Teresa Lipowska w "Kulisach serialu M jak miłość" uchyliła rąbka tajemnicy, że Barbara od razu przejrzy Mateusza i dostrzeże, że jest zakochany w Majce. 

- Jest nowa dziewczyna, którą przyprowadza. Jest to niby dziewczyna innego chłopaka, ale ja, stara, doświadczona babcia, wiem, że coś na dnie serca u Mateusza się pali w stosunku do tej Majki.

Czy w 1902 odcinku "M jak miłość" Majka domyśli się, że Mateusz jest w niej zakochany?

Podczas pobytu w Grabinie w 1902 odcinku "M jak miłość" w 2026 roku Mateusz będzie się pilnował, żeby Majka nie zorientowała się, że jest nią coraz bardziej zauroczony. A szczególnie, że zna tajemnicę Tomka, którego była dziewczyna Justyna jest z nim w ciąży. Zdradziecki Kubicki nadal będzie grał na dwa fronty, okłamując Majkę, że z Justyną to już koniec. 

- Mateusz jest bardzo skryty. Życie bardzo go doświadczyło i on sam próbuje to sobie wszystko ułożyć. A babcia zna go najlepiej. Mateusz na pewno się obawia tych momentów bliskości, samotności z Majką podczas tego wyjazdu, bo ich relacja jest w bardzo dziwnym miejscu - zapowiedział Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość". 

- Majka nie widzi tego, że Mateusz jest nią zauroczony. Nie przyjmuje tego do wiadomości, bo jest bardziej skupiona na swojej relacji z Tomkiem... - dodała Matylda Giegżno. 

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1902: Adam Karski przejrzy grę Natalki. Nie będzie już je…
M jak miłość, odcinek 1902: Barbara nie da się oszukać Mateuszowi. Od razu zauważy, że kocha się w Majce - WIDEO
30 zdjęć
M jak miłość. Mateusz przywiezie Majkę do Grabiny. Barbary nie oszuka!

Polecany artykuł:

M jak miłość. Ślub Kasi i Mariusza. Urodzi córkę Jakuba i wyjdzie za mąż za koc…