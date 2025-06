Na dobre i na złe. Julka w szoku! Jarek okaże się bezdomny, a Beata zapadnie się pod ziemię w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Jarek okłamie Julkę w nowym sezonie serialu „Na dobre i na złe” po wakacjach

W jednym z wrześniowych odcinków „Na dobre i na złe” Julka wyjedzie karetką do nagłego wezwania. Za kierownicą będzie siedział Jarek. Burska skorzysta z okazji i zapyta go o Beatę. I usłyszy w odpowiedzi, że wszystko u niej w porządku. Julce to nie wystarczy. Zainteresuje się, kiedy pielęgniarka wraca do pracy i czy w ogóle zamierza to zrobić. Jarek wyjaśni:

- Chce się załapać gdzieś na mniejszą liczbę godzin, żeby więcej czasu spędzać z synem - usłyszy w odpowiedzi.

Właśnie w tej chwili dojdzie do wypadku. Samochód, którego kierowca, Rafał Szesicki (Maciej Kucharski), będzie usiłował wyprzedzić ambulans, gwałtownie zjedzie z drogi i wpadnie na drzewo. Doktor Burska postanowi, że muszą odwieźć go do szpitala.

Jarek bezdomny jesienią w serialu „Na dobre i na złe”

W nowym sezonie „Na dobre i na złe” sprawa wypadku nie skończy się na udzieleniu pomocy kierowcy. Policja zacznie dochodzenie i będzie chciała dokładnie obejrzeć karetkę i przesłuchać Jarka. Julka poda jego adres funkcjonariuszowi – ten, pod którym mieszka z Beatą i dzieckiem jej i Dębskiego (Bartosz Porczyk). Burska, zdziwiona zainteresowaniem kierowcą karetki wyjaśni policjantowi, że winę za wypadek ponosi poszkodowany pirat drogowy, który chcąc ją wyminąć z nadmierną szybkością, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. To nie wystarczy i Julka będzie musiała zaprowadzić go do zaparkowanego ambulansu. Po chwili zapyta przyglądającego mu się funkcjonariuszowi:

- Przekonał się pan? Wóz stoi, bo nie ma kierowcy. Zresztą i tak było duże zamieszanie. Jarek jest w domu...

Policjant otworzy tylne drzwi, a tam… będzie Jarek i jego walizka!

Beata zniknie z synem w „Na dobrze i na złe” po wakacjach

W kolejnym sezonie „Na dobrze i na złe” po wakacjach Julce trudno będzie się uspokoić po kłamstwie Jarka. On wyjaśni, że kłamał ze wstydu:

- Któregoś dnia po prostu zniknęła bez słowa. Zmieniła zamki. Sprzedała mieszkanie. Zmieniła numer telefonu.

Sprawa zniknięcia Beaty wyda się jej bardzo dziwna, ale Jarek będzie utrzymywał, że to prawda i że nie ma pojęcia, dlaczego Nowakowska zapadła się pod ziemię. Policjant będzie potrzebował jego adresu w razie dalszych pytań i Julka bez chwili namysłu za niego poręczy, pomimo tego, że on nie wyjawi jej, gdzie zamierza się zatrzymać, gdzie spać...

Pierwszy nowy odcinek 27. sezonu zostanie wyemitowany w środę, 3 września 2025 roku, o 20:55 w TVP2.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl