La promesa - pałac tajemnic, odcinek 397: Jana wyzna wreszcie Manuelowi prawdę o swojej tożsamości?! - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-18 14:19

W posiadłości Lujanów robi się naprawdę gorąco. Abel ostrzega Manuela i Janę przed Jimeną, która w każdej chwili może doprowadzić do tragedii. Tymczasem Jana zbiera się na odwagę i decyduje się na kluczowe wyznanie – chce powiedzieć Manuelowi całą prawdę o swojej przeszłości. Z kolei Pelayo ma ogromne kłopoty po stracie transportu broni, co bezlitośnie wykorzystuje Lorenzo. Przeczytajcie nasze streszczenie, by dowiedzieć się, co jeszcze wydarzy się w odcinku 397. emitowanym 25 maja.

"La Promesa – pałac tajemnic" – streszczenie odcinka 397. Co się wydarzy?

Abel jest przekonany, że powrót Jimeny do posiadłości zwiastuje ogromne kłopoty. Mężczyzna postanawia stanowczo przestrzec Manuela i Janę przed zachowaniem zdesperowanej kobiety, gotowej na wszystko, by zatrzymać męża. W tej napiętej sytuacji Jana podejmuje przełomową decyzję: chce całkowicie otworzyć się przed Manuelem. Dziewczyna zamierza opowiedzieć mu o swojej mrocznej przeszłości i zdradzić, dlaczego w ogóle znalazła się w La Promesie. Przypomnijmy – zatrudniła się jako pokojówka z zamiarem rozwiązania zagadki śmierci swojej matki, Dolores, oraz odnalezienia porwanego przed laty brata. Naprawdę nazywa się Mariana Expósito.

Wśród wyższych sfer dochodzi również do ostrej kłótni – Martina głośno wyraża swój sprzeciw wobec poglądów, które głoszą hrabia de Ayala i Curro, nie gryząc się w język i ostro krytykując ich postawę. Równocześnie na horyzoncie pojawia się ogromny kryzys w nielegalnych interesach. Pelayo traci transport broni, co doprowadza jego wspólników do szału. Tę fatalną sytuację natychmiast wykorzystuje bezwzględny Lorenzo, przejmując stery i rozpoczynając twarde negocjacje bezpośrednio z niebezpiecznym panem Cavendishem.

"La promesa" - odcinek 397. Gdzie i kiedy oglądać w telewizji?

Hiszpańska produkcja "La promesa – pałac tajemnic" gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o 15:05 na kanale TVP2. Premiera najnowszego, 397. epizodu została zaplanowana na poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na emisję telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić wszystkie odcinki w dogodnym dla siebie momencie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

La Promesa - o czym jest serial? Kto występuje w obsadzie?

Jana, zgłębiając tajemnice rodu Lujan, wplątuje się w coraz bardziej zawiłe intrygi. Dziewczyna ukrywająca swoje prawdziwe zamiary, codziennie mierzy się z licznymi wyzwaniami w pełnym manipulacji środowisku. Rodzące się uczucie do Manuela dodatkowo komplikuje jej misję zemsty, zmuszając ją do trudnych wyborów. Gęstniejąca w pałacu atmosfera sugeruje, że poszukiwana przez nią prawda może przynieść mrożące krew w żyłach odkrycia.

W hiszpańskiej telenoweli występują m.in.:

  • Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro odgrywający Alonsa de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada odgrywająca Jimenę
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez w roli Petry Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera w roli Conrado Funesa
La Promesa - Jana, Manuel
