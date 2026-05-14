Barwy szczęścia, odcinek 3388: Ola zostawi Justina! Wyprowadzi się, gdy dostanie dowód na jego zdradę z Reginą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3388 - wtorek, 26.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3388 odcinku "Barw szczęścia" zszokowana Ola otrzyma anonimową wiadomość ze zdradą Justina z Reginą tuż po gali ślubnej w hotelu Stańskich, na której zagrała była kochanka Skotnickiego. Zamilska aż nie będzie mogła uwierzyć w to, co zobaczy. Tym bardziej, że ukochany nie przyznał jej się do niewierności. Choć po tym wieczorze faktycznie był przecież zmieszany.

Oczywiście, w 3388 odcinku "Barw szczęścia" wściekła Zamilska od razu postanowi skonfrontować to nagranie z ukochanym. Ale Skotnicki od razu się go wyprze i jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie przekonywać swoją partnerkę, że to fejk! Jednak ona mu nie uwierzy, bo dowody będą świadczyć przeciwko niemu!

- To ordynarne oszustwo i... - zacznie tłumaczyć się Justin, ale Ola mu przerwie - Nie wiem, czy takie ordynarne. Wygląda jak normalny film. Z monitoringu waszego hotelu. Z datą 4 grudnia, wtedy właśnie Regina miała w hotelu koncert...

Justin domyśli się, że padł ofiarą oszustwa Karoliny w 3388 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Justin pozostanie nieugięty. Szczególnie, że najlepiej będzie wiedział, że nic takiego nie miało miejsca. I stąd zacznie się domyślać, że filmik został po prostu przerobiony.

- Ten film to manipulacja... Rozeszliśmy się po krótkiej rozmowie - zapewni ją ukochany, po czym doda - Dzisiaj za pomocą sztucznej inteligencji można zrobić wszystko, wykreować każdą postać w dowolnej sytuacji...

Ale Ola w 3388 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie widzieć powodu, takiego działania. W przeciwieństwie do Justina, który szybko domyśli się, że to najpewniej sprawka Karoliny (Marta Dąbrowska). Zwłaszcza, że to przecież ona ściągnęła Czaplę do hotelu.

- Żeby mi zaszkodzić - przyzna Skotnicki i od razu uzna, że to musi być sprawka Różańskiej - Ona mnie nie znosi...

Ola nie uwierzy ukochanemu i odejdzie od niego w 3388 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Zamilska w to nie uwierzy, podejdzie do szafy i już zacznie pakować swoje rzeczy. Oczywiście, Skotnicki za wszelką cenę spróbuje ją zatrzymać, ale niestety nie da rady, bo Ola faktycznie da się zmanipulować. Szczególnie, gdy przypomni sobie tamten wieczór i połączy kropki. Ale niestety błędnie...

- Nie rób gwałtownych ruchów... Nie wyprowadzaj się. Ja to wyjaśnię. Udowodnię ci, że ten film to przeróbka - zacznie ją błagać Justin.

- A ja pamiętam, jak się zachowywałeś po tym wieczorze, kiedy spotkałeś się z Reginą w hotelu. Jakbyś czuł się winny - przypomni sobie Ola.

- Proszę cię - zwróci się do niej załamany Skotnicki, ale na marne, bo ukochana i tak odejdzie - Nie zatrzymuj mnie. Muszę pobyć sama. Wrócę do mamy, potem... Potem wpadnę po resztę rzeczy....

Tuż po wyprowadzce Oli w 3388 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Justin zadzwoni do Karoliny z pretensjami. Jednak Różańska do niczego mu się nie przyzna. Ale przy okazji będzie się świetnie bawić jego kosztem, bo to rzeczywiście będzie jej sprawka. A co więcej nawet Bruno (Lesław Żurek) nie będzie miał o niej pojęcia!

- Możesz mi powiedzieć, kto wysłał do Oli przerobiony film z naszego monitoringu? Tylko ty i Bruno mieliście dostęp do zapisów. Jestem przekonany, że to ty - zarzuci jej, po czym się rozłączy.

- Możesz mi powiedzieć, co się stało? - zapyta ją po chwili Bruno.

- Justin ostatnio zaczął za bardzo podskakiwać, więc utarłam mu trochę nosa - powie zadowolona z siebie Różańska, po czym doda, że nie cofnie się przed niczym, aby tylko pozbyć się Skotnickiego z hotelu.

