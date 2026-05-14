Barwy szczęścia, odcinek 3380: Awantura u Pyrków! Hubert oskarży Agatę o zdradę, a przebiegła Lucyna będzie patrzyła, jak rozpada się ich rodzina - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Chociaż w 3380 odcinku "Barw szczęścia" nikt u Pyrków nie będzie podejrzewał Lucyny o złe intencje, to współwłaścicielka ich domu cały czas knuje, jak poróżnić ze sobą Huberta i Agatę i doprowadzić ich rodzinę do rozpadu.

Intryga Lucyny przeciwko Pyrkom w serialu "Barwy szczęścia"!

Właśnie dlatego podsunęła Agacie i Ignacemu ulotkę reklamującą nowe osiedle Macieja Wilka, "Zielone Szczęście" i zaczęła namawiać ich, żeby wreszcie wyprowadzili się na swoje. Co prawda jeszcze nie wyjaśni się, jaki przebiegła Lucyna ma w tym cel, ale chodzi właśnie o Wilka, jego planu budowy drogi ekspresowej w pobliżu ulicy Zacisznej i wykupu domu Pyrków za bezcen.

Tak Hubert dowie się o zdradzie Agaty w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

W 3380 odcinku "Barw szczęścia" w ręce Huberta trafi umowa przedwstępna na zakup mieszkania, którą Agata i Ignacy trzymali w swojej sypialni, ale Lucyna celowo podrzuci ją w kuchni! Tak aby Pyrka ją zobaczył. - Co wy kupujecie mieszkanie od Wilka? Dogadujecie się z wrogiem, który wykupić za bezcen nasz dom rodziny? - oburzy się Hubert i tak wybuchnie awantura między rodzeństwem.

Ignacy zacznie podejrzewać, że to sprawka Emil (Artem Malaszczuk), że umowa, którą zostawił w sypialni, znalazła się na widoku, ale syn Asi nie będzie miał z tym nie wspólnego. Bo to robota Lucyny...

Hubert i Agata w 3380 odcinku "Barw szczęścia" pokłócą się o mieszkanie od Wilka

Wściekły Hubert w 3380 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Agatę i Ignacego o zdradę. W ogóle nie przyjmie do wiadomości ich tłumaczeń, dlaczego nie powiedzieli mu wcześniej o planach kupna mieszkania od Wilka.

- To was boli najbardziej, że się wydało!

- Nie zdążyliśmy ci powiedzieć... - wyjaśni Ignacy

- A kiedy zamierzaliście mi powiedzieć? Może na parapetówce?!

- Hubert powiedzielibyśmy ci od razu, gdyby nie to, że z tobą nie da się normalnie rozmawiać! Człowieku, ty robisz tylko awantury! I tak samo było z Iwoną! Jak musiała sprzedać swoje udziały, to też awantura!

- Wszyscy myślicie tylko o własnym interesie!

- Bo ty nie?! - zarzuci bratu Agata.

Interwencja Asi w 3380 odcinku "Barw szczęścia" załagodzi wojnę u Pyrków?

Wreszcie w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Asia postanowi interweniować, żeby pogodzić Huberta z Agatą i nie dopuścić do rozpadu ich rodziny. Awanturze będzie się przyglądała Lucyna, dumna z siebie, że kolejny raz się jej udało. - Dobra kochani, proszę przestańcie! Co tutaj się dzieje w tym domu? Ja rozumiem was z zakupem tego mieszkania, ale uważam, że powinniście byli od razu powiedzieć Hubertowi jaka jest prawda. Po prostu... Od razu... Kotek, ja wiem, my wszyscy wiemy, ile ten dom dla ciebie znaczy i jak bardzo nie chcesz go stracić, ale to jest twoja walka. Twoja walka, moja i pani Lucyny, a nie Agaty i Ignacego. Musimy się wykazać trochę większą chęcią zrozumienia drugiej strony, bo tak to nie wiem, co będzie za chwilę. My jesteśmy rodziną! My jesteśmy rodziną! Przecież my się kochamy i musimy trzymać się razem! Szczególnie wtedy, kiedy jest źle - Asia uświadomi Hubertowi i Agacie, że nie tędy droga.

Barwy szczęścia. Awantura u Pyrków! Hubert oskarży Agatę o zdradę

