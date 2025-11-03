M jak miłość 25 lat. Nasz srebrny jubileusz. Tego lepiej nie przegapić. Kiedy i gdzie oglądać odcinek specjalny? - ZDJĘCIA

"25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz" odcinek specjalny - emisja w TVP2 we wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55

We wtorkowym, specjalnym odcinku "M jak miłość" widzowie dostaną chwilę oddechu od bieżących wydarzeń, tragedii i zdrad, którymi żyją bohaterowie. Zamiast tego będzie wzruszającą podróż w czasie, bo wyjątkowy epizod "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz" będzie celebrował ćwierć wieku obecności Mostowiaków na ekranie! Nie obędzie się więc bez wspomnień, przypomnienia przełomowych chwil z życia Barbary (Teresa Lipowska) i jej rodziny.

Emisja odcinka jubileuszowego "M jak miłość" dokładnie we wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2. A wcześniej, o godz. 20.40 w Dwójce zapowiadający 25. urodziny odcinek specjalny "Kulis serialu M jak miłość". Dla tych, którzy przegapią odcinek specjalny w telewizji, można go obejrzeć w serwisie TVP VOD za darmo po premierze TUTAJ >>>

O czym będzie odcinek specjalny "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz"?

Świętowanie 25-lecia "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z pierwszym dniem lata w Grabinie. Do rodzinnego domu Barbary przyjadą jej wnuki i prawnuki! Bracia Zduńscy z żonami i dziećmi, a także Natalka (Dominika Suchecka) z córką Hanią (Wiktoria Basik).

Paweł (Rafał Mroczek) i Franka (Dominika Kachlik) z synem Antosiem w odcinku specjalnym "M jak miłość" zajrzą na wieś, by świętować z bliskimi rozpoczęcie budowy swojego domu. Na miejscu Zduńskich czeka niemiła niespodzianka – gdy odkryją, że ktoś ukradł drewno, które sprowadzili specjalnie z Podhala. Mimo problemów, małżonkowie humoru jednak nie stracą. Śledztwo w sprawie kradzieży drewna rozpoczną Natalka i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg).

Zgodnie z tradycją w odcinku specjalnym "M jak miłość" Piotrek (Marcin Mroczek) z Kingą (Katarzyna Cichopek) ze starszymi dziećmi w pierwszy dzień wakacji przyjadą do Grabiny, by Lenka (Olga Cybińska) i Misiek (Aleksander Bożyk) mogli się pochwalić świadectwami szkolymi.Przy okazji wyjdzie na jaw wstydliwy sekret, który Piotrek ukrywał przez 25 lat.

Prawdziwa zabawa w odcinku specjalnym "M jak miłość" rozkręci się, gdy do Mostowiaków zajrzą Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z Robertem Żakiem (Krzysztof Tyniec)! Seniorzy przyniosą na imprezę własnoręcznie upieczone ciasteczka„doprawione” tajemniczym składnikiem Żaka, po którym gościom nie tylko poprawi się humor, ale przyjdzie do głowy kilka naprawdę zwariowanych pomysłów! Na czele z jazdą przez Grabinę na rowerze bez ubrania.

W odcinku jubileuszowym "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zaśpiewa przebój „Walc Barbary” (słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Waldemar Kazanecki). A gdy zagra orkiestra i Grabinę wypełni muzyka, do tanecznego korowodu dołączy nawet ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst)!

Najbardziej wzruszająca niespodzianka czeka Barbarę, która znajdzie zagubiony list od Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Ukochany mąż napisał go Barbarze z okazji rocznicy ich ślubu. Tak poznamy ostatnie słowa Lucjana do Barbary.

