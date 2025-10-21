M jak miłość. Franka i Paweł okradzeni w odcinku jubileuszowym. Nie będą mogli zacząć budowy domu w Grabinie! – ZDJĘCIA

25 lat "M jak miłość" odcinek jubileuszowy - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnio w „M jak miłość” najstraszniejszą rzeczą, jaka przydarzyła się młodej rodzinie Franki, Pawła i Antosia był wypadek, do jakiego doszło z winy Dominika Walata (Bartosz Surówka). Syn przeżył, bo przed wyjazdem do Grabiny Zduński kupił dla niego nowy, najbezpieczniejszy fotelik.

Obietnice Pawła w „M jak miłość”

W „M jak miłość”, w szpitalu, kiedy Franka wybudziła się po operacji, Paweł obiecał jej coś bardzo ważnego – własny dom. I nie byle jaki, tylko dokładnie taki, jaki sobie wymarzyła, z dużymi oknami. Przyrzekł też, że zrobi wszystko, by była szczęśliwa.

Franka i Paweł zaczną budowę w odcinku specjalnym „M jak miłość”

W odcinku jubileuszowym „M jak miłość” Franka z Pawłem i Antosiem zajrzą do Grabiny. Powód będzie bardzo ważny – rozpoczęcie budowy własnego domu, pierwszego dnia wakacji. Niestety, na działce będzie na nich czekać bardzo przykra niespodzianka. Zduński od razu zauważy, że zostali okradzeni! Ktoś ukradł całe drewno, jakie sprowadzili z Podhala, nawet to schowane do szopy. Franka pozostanie jednak w doskonałym humorze, wznosząc sokiem toast za rozpoczęcie budowy. Paweł, co zrozumiałe, pozostanie skwaszony:

- Nie żartuj. Wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Wiesz, ile to drewno kosztowało? I wiesz, ile czasu stracimy?

- Nie marudź. Pamiętasz, co mi powiedziałeś? Że dzisiaj rozpocznie się kopanie fundamentów. Koparka nie przyjechała, musimy sobie radzić bez niej. Podział obowiązków jest taki – ty kopiesz, ja dokumentuję – odpowie Franka i wręczy mężowi łopatę.

Cóż, Paweł nie będzie miał wyjścia. Przecież obiecał...

