Walentynki z M jak miłość. Tego lepiej nie przegapić! Kiedy i gdzie oglądać odcinek specjalny? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Walentynki z M jak miłość" odcinek specjalny - emisja w TVP2 w sobotę 14.02.2026 roku o 17.20 i powtórka w poniedziałek 16.02.2026 roku o 20.55

"Walentynki z M jak miłość" to specjalny odcinek, którzy aktorzy i twórcy przygotowali na prośbę widzów. Warto jednak pamiętać, że będzie rozgrywał się on poza fabularnym czasem i wydarzeniami serialu. Ale to wcale nie oznacza nudy! A wręcz przeciwnie, gdyż nie zabraknie w nim niespodzianek, gwiazd, a nawet góralskiego szaleństwa!

Emisja walentynkowego odcinka specjalnego nieprzypadkowo przypadnie na sobotę 14.02.2026 roku o godzinie 17.20 w TVP2, kiedy wypada święto zakochanych. Ale spokojnie, gdyby tego dnia ktoś nie mógł go obejrzeć, to będzie mógł załapać się na powtórkę, która będzie mieć miejsce w czasie normalnej emisji "M jak miłość" w tygodniu, a dokładniej w poniedziałek 16.02.2026 roku o 20.55 w TVP2.

Tym bardziej, że tuż przed nią widzowie zobaczą także specjalne walentynkowe wydanie "Kulis M jak miłość", aby jeszcze lepiej przygotować się do tego odcinka, który od pewnego czasu jest także dostępny na platformie vod.tvp.pl, ale póki co za dostęp do niego trzeba zapłacić. Jednak spokojnie, gdyż dla tych, co nie załapią się na premierę, a nawet powtórkę specjalnego odcinka "Walentynki z M jak miłość" po oficjalnej emisji w TVP2 będzie można zobaczyć go tam już za darmo!

Co wydarzy się w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość"?

Przede wszystkim w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość" po 20 latach nieobecności do Grabiny ponownie wrócą Simona (Agnieszka Fitkau-Perepeczko) ze Stefanem (Steffen Möller). Matka i syn będą w drodze do rodzinnego domu Mostowiaków, ale po drodze jako pierwsi natkną się na nich Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z Żakiem (Krzysztof Tyniec), gdy dojdzie do niegroźnej stłuczki i bardzo nieprzyjemniej wymiany zdań.

Ale w końcu w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość" Simona i Stefan w końcu dotrą do Barbary (Teresa Lipowska), czym sprawią jej ogromną niespodziankę. A zwłaszcza Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która omyłkowo wpadnie w ręce nowego wybranka seniorki, Andrzeja (w tej roli Michał Milowicz). Tym bardziej, że dawna gwiazda Grabiny oczaruje Roberta, co doprowadzi do jej kolejnej kłótni z Zosią! A w finale u Mostowiaków rozkręci się szalona, walentynkowa impreza i to z udziałem słynnych braci Golców!

Jednak w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość" nie zabraknie wątków i innych bohaterów, gdyż tego dnia do Grabiny przyjedzie także Mateusz (Rafał Kowalski) ze swoimi przyjaciółmi z WAT-u. Mostowiak w końcu zabierze Majkę (Matylda Giegżno) na spacer, w trakcie którego oboje szybko odkryją jak działa walentynkowa magia! A zwłaszcza, gdy jeszcze sięgną po ciasteczka z wróżbami!

A oprócz nich w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość" pojawią się także uwielbiani Chodakowscy, reprezentowani tym razem przez Anetę (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel), którzy także zaliczą walentynkowe trzęsienie ziemi! Zwłaszcza, gdy Chodakowska zajrzy do urzędu, aby załatwić sobie nowy paszport i nagle odkryje, że oficjalnie wcale nie jest żoną Chodakowskiego!

Co prawda, lekarka zgodzi się spędzić walentynki ze swoim nie-mężem w Grabinie, ale później zdejmie nagle obrączkę i zażąda od ukochanego, aby się odpowiednio wykazał. Oczywiście, Olek natychmiast ruszy do akcji, a przy okazji okaże się, że jest całkiem skutecznym uwodzicielem. Szczególnie, że wieczorem w Siedlisku pojawi kolejny, niezapowiedziany gość - kulinarny mistrz i gwiazda internetu Matteo Brunetti! A w finale dojdzie nawet do powtórnych zaręczyn!

