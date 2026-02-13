M jak miłość. Marysia wpadnie w ramiona Andrzeja! Rzuci się na żonę Rogowskiego i słono za to zapłaci - WIDEO

Odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość" - emisja 14 lutego (sobota) o g. 17:20, powtórka 16 lutego (poniedziałek) g. 20:55

Te Walentynki Marysia w odcinku specjalnym "M jak miłość" zapamięta na długo. Co prawda Dnia Zakochanych nie będzie świętowała z mężem, bo Artur Rogowski wyjdzie do Niemiec z córkami - Basią (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz) - lecz Marysi wrażeń nie zabraknie. Postara się o to niezapowiedziany gość, który znienacka przyjedzie do Grabiny i stanie w drzwiach domu Mostowiaków.

Simona wróci do Grabiny w odcinku specjalnym "M jak miłość" na Walentynki

Powrót Simony w "Walentynki z M jak miłość" to nie będzie przypadek! Dawna przyjaciółka Barbary (Teresa Lipowska) zjawi się nagle po niemal 20-tu latach - razem z synem Stefanem (Steffen Möller). Wraz z nią do Grabiny powróci fantazja i przygoda! Mimo upływu lat Simona wcale się nie zmieni. Nadal będzie marzyła o wielkiej miłości, pełnych namiętności chwilach najlepiej w ramionach dużo młodszego kochanka. I to ona sprowadzi do Grabiny napalonego Andrzeja.

Wybranek Simony pomyli ją z Marysią w "Walentynki z M jak miłość"

Nowy zalotnik 83-letniej Simony, którego ta poznała w internecie, w odcinku specjalnym "M jak miłość" przyjedzie za nią do Grabiny i pomyli swoją wybrankę z Marysią. Obdarzony temperamentem Andrzej na powitanie chwyci Rogowską w ramiona. Żona Artura będzie w takim szoku, że przystąpi do ataku. Nie zostanie ofiarą tajemniczego uwodziciela, którego wymarzyła sobie Simona.

Tak Marysia popędzi Andrzeja w odcinku specjalnym "M jak miłość"

- Nie bój się Simonko. Pisałaś, że nie boisz się bliskości i że czekasz na wejście smoka! Daj buziaczka Andrzejkowi... - zalotnik Simony oberwie od Marysi jednym celnym ciosem w odcinku specjalnym "M jak miłość".

- To nie ja! To nie to wejście i nie ten smok!

- O Boże! Ja najmocniej panią przepraszam! Jaki nietakt, jaka ogromna gafa! Ja zwykle się tak nie zachowuję, ale po prostu straciłem głowę na pani widok. A może czasem taki przypadek, to jest zakamuflowana podpowiedź przeznaczenia... - Andrzej będzie się łudził, że przekona do siebie Rogowską. Nic z tego.

Simona w "Walentynki z M jak miłość" zostanie bez faceta

Na widok Simony, która wskutek pożaru w domu Mostowiaków w "Walentynki z M jak miłość" będzie wyglądała jak siedem nieszczęść, rozochocony Andrzej od razu się ulotni.

- Co to się dzisiaj z tymi facetami dzieje? Co to ma być?! - krzyknie zawiedziona Simona.