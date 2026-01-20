Walentynki z M jak miłość. Simona i Stefan wracają do Grabiny po latach! - ZDJĘCIA

"Walentynki z M jak miłość", czyli odcinek specjalny losów Mostowiaków

Takiej niespodzianki od produkcji hitu TVP2 nikt się nie spodziewał. Z okazji popularnego święta zakochanych, które wypada co roku 14. lutego, postanowiono ogłosić wyjątkowy odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość"! Administratorzy profilu serialu na Instagramie ogłosili dużą niespodziankę dla fanów i zapowiedzieli, że gorący, romantyczny i wybuchowy odcinek specjalny jest już dostępny na platformie VOD.

"Walentynki z M jak miłość" - co się wydarzy?

Podobnie jak w przypadku odcinków specjalnych wypuszczonych w zeszłych latach pod Święta Bożego Narodzenia, tak scenariusz "Walentynek z M jak miłość" będzie oderwany od poniedziałkowych oraz wtorkowych odcinków obecnie emitowanego sezonu. W specjalnej odsłonie serialu, Mostowiaków i ich bliskich czeka moc wrażeń w dniu zakochanych. To właśnie wokół święta Walentynek skupi się cała akcja.

Simona i Stefan wracają do Grabiny po latach

To powrót, na który fani „M jak miłość” czekali od dawna! W odcinku specjalnym do Grabiny niespodziewanie przyjeżdżają Simona oraz jej syn Stefan. Dawno niewidziani bohaterowie ponownie namieszają w życiu Mostowiaków i ich bliskich.

Stefan skupia się na organizacji międzynarodowego festiwalu folkowego w Gródku, jednak to Simona – jak zawsze – kradnie show. Seksowna, bezpośrednia i spragniona miłości bohaterka nie zamierza rezygnować z poszukiwań tego jedynego. Jej obecność szybko wywoła poruszenie i przywoła dawne wspomnienia, a także… stare emocje.

Czy Chodakowscy naprawdę są małżeństwem?

Wielkie zaskoczenie czeka także fanów Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel). W „Walentynkach z M jak miłość” na jaw wychodzi szokująca prawda... Ich małżeństwo nigdy nie zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego! Formalnie Chodakowscy w ogóle nie są mężem i żoną.

Para planuje romantyczne walentynki w siedlisku, jednak los skutecznie krzyżuje ich plany. Seria niefortunnych zdarzeń sprawia, że wszystko zaczyna się sypać jak domek z kart. W kryzysowej sytuacji z pomocą przychodzi Wójcik (Jakub Kornacki), który sprowadza… kulinarnego celebrytę. Czy to wystarczy, by uratować święto zakochanych?

Misja specjalna Mateusza. Stawką jest małżeństwo Zosi i Roberta

W Grabinie nie zabraknie również młodszego pokolenia. Mateusz wraz z grupą przyjaciół wraca z biegu charytatywnego, by podjąć się wyjątkowo trudnej misji. Ich celem staje się Zosia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), która przeżywa poważny kryzys małżeński.

Młodzi bohaterowie próbują przekonać Zosię, by wybaczyła Robertowi (Krzysztof Tyniec) jego chwilę słabości z Simoną. Czy urok osobisty Mateusza i wsparcie przyjaciół wystarczą, by uratować związek i zażegnać kryzys w Gródku? Emocji, wzruszeń i zaskoczeń w tym odcinku z pewnością nie zabraknie.