M jak miłość. Wstydliwy sekret Piotrka wyjdzie na jaw w odcinku specjalnym. Ukrywał to przed rodziną przez 25 lat- ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz" odcinek specjalny - emisja w TVP2 we wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55

"M jak miłość" obchodzi 25. urodziny! Dokładnie 4 listopada 2000 roku został wyemitowany pierwszy odcinek sagi o Mostowiakach! Przez ćwierć wieku serial zapracował na tytuł najpopularniejszego, najchętniej oglądanego w telewizji. Srebrny jubileusz "M jak miłość" nie może upłynąć bez odcinka specjalnego, który w luźny sposób będzie nawiązywał o aktualnej fabuły, rozgrywających się teraz wątków.

Pierwszy dzień wakacji w Grabinie w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Akcja odcinka specjalnego "M jak miłość" rozpocznie się w pierwszy dzień wakacji, który tradycyjnie jest hucznie świętowany w Grabinie, bo do rodzinnego domu Barbary zjeżdżają wnuki i prawnuki, by razem świętować koniec roku szkolnego i cieszyć się latem. Zgodnie z tą tradycją Piotrek przyjedzie z Kingą oraz starszymi dziećmi do Grabiny, żeby Lenka (Olga Cybińska) i Misiek (Aleksander Bożyk) mogli pochwalić się prababci Barbarze i babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska) świadectwami szkolnymi z czerwonymi paskami.

Piotrek zaliczy wpadkę w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Podczas rodzinnego zjazdu w odcinku specjalnym "M jak miłość" Piotrek zaliczy wpadkę, bo Barbara znajdzie jego świadectwo z piątej klasy z dwóją z matematyki. Tym samym wyjdzie na jaw wstydliwa tajemnica Zduńskiego.

- Muszę schować to przed Miśkiem, bo inaczej stracę autorytet - zapowie Zduński i dość nieumiejętnie ukryje świadectwo przed synem.

Pełna wspomnień impreza w ogrodzie Mostowiaków w odcinku specjalnym "M jak miłość"

W efekcie w odcinku specjalnym "M jak miłość" Misiek razem z Hanią (Wiktoria Basik) nagrają Piotrka na gorącym uczynku, a potem przed całą rodziną wyświetlą kompromitujący Zduńskiego filmik. W finale podczas imprezy w ogrodzie Mostowiaków wszyscy bliscy Barbary zobaczą też pełne pięknych wspomnień zdjęcia tych, których już z nimi w Grabinie nie ma. Nie tylko nieżyjącego dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz), lecz także inny członków rodziny.