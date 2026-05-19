Koniec M jak miłość. Mikołaj ściągnie do siebie Natalkę w ostatnim 1936 odcinku! Zostawi Adama i poleci do dyrektora - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami relacja Natalki i Mikołaja nabierze rozpędu i nie skończy się jedynie na jednej wspólnej kawie. A wręcz przeciwnie, gdyż po niej i wiadomości od Lipińskiego ruszy z kopyta.

Do tego stopnia, że w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Mostowiakowa już trzykrotnie przełoży termin swojego ślubu z Adamem, gdyż wówczas zacznie mieć wątpliwości, czy aby na pewno kocha Karskiego.

- Ta relacja z Mikołajem jest fascynująca, ale nie znają się tak dobrze. To wszystko jest takie początkowe, takie pierwsze. Widać po Natalii, że jest otwarta właśnie na takie olśnienia - przyznała Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

Mikołaj nie odpuści sobie Natalki w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Tym bardziej, że w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami i zakochany w niej Mikołaj nie zniknie z jej życia. Zdradzamy, że dyrektor Hani ponownie ściągnie ją do szkoły, ale już nie w sprawie jej córki, a swojej własnej. Jednak rozmowa szybko zejdzie na przyjemniejsze tematy. Do tego stopnia, że Lipiński nie będzie chciał na niej zaprzestawać!

- W życiu prywatnym, gdzie pojawiają się emocje nie do końca jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co nas spotyka i nad sobą samym - powiedział Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Zdradzamy, że jeszcze w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Mikołaj zaprosi Natalkę na kolejną randkę. Ale tym razem już nie w kawiarni, ale u siebie w domu!

- To może wypijemy razem herbatę? Ale tym razem u mnie - zaproponuje Mikołaj, na co Natalka zdąży tylko spojrzeć na zegarek nim Lipiński dokończy za nią - Do zobaczenia.

Tragiczny finał schadzki Natalki i Mikołaja w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

Oczywiście, w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Natalka bez wahania przyjmie zaproszenie Mikołaja. Mostowiakowa zostawi narzeczonego i córkę i jak na skrzydłach poleci do Lipińskiego. Mimo tego, że oboje będą świadomi niebezpieczeństwa ze strony jego byłej kochanki, Darii (Ada Chełmińska).

- Natalia z jednej strony podchodzi do Mikołaja z czystą kartą, a z drugiej strony to, że jest Daria zaangażowana sprawia, że sprawa robi się bardziej skomplikowana, bardziej poważna - wyjaśniła Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

- Uczucia są często silniejsze od naszej logiki, ale jak mamy jakieś nie pozałatwiane sprawy, to one do nas za wrócą. Lekcja z tego płynąca, żeby sprawy załatwiać, zamykać jakieś etapy w swoim życiu, jeśli chcemy iść dalej - spuentował Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

I niestety w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną dojdzie do najgorszego! Wszystko przez to, że niebezpieczna i niezrównoważona Daria zaczai się na Mikołaja z bronią. A gdy Natalka będzie chciała ją powstrzymać, to padnie strzał! Czy ktoś zginie? Przekonamy się już niebawem!

