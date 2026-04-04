M jak miłość, odcinek 1927: Tak zacznie iskrzyć między Natalką a Mikołajem! Tym zaskoczy matkę Hani - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1927 odcinku "M jak miłość" w życiu Natalki pojawi się nowy mężczyzna, którego początkowo Mostowiakowa weźmie za kogoś zupełnie innego! Zdradzamy, że policjantka pomyli go z groźnym przestępca, którego będą poszukiwali razem z Rafałem (Jakub Kucner). Funkcjonariuszka zatrzyma Mikołaja, po czym skuje go kajdankami, ale wtedy Stadnicki zda sobie sprawę, że nie jest tym, którego szukają. Oczywiście, w tej sytuacji puszczą go wolno, ale to wcale nie będzie ostatnie spotkanie Lipińskiego z jego "oprawczynią"!

Wszystko przez to, że w 1927 odcinku "M jak miłość" para szybko spotka się ponownie, ale tym razem już w szkole Hani, do której Natalka zostanie wezwana. Oczywiście, Mostowiakowa czym prędzej zjawi się w gabinecie nowego dyrektora, którym okaże się właśnie napadnięty przez nią chwilę wcześniej mężczyzna.

- Dzień dobry - rzuci na powitanie Natalka, ale na widok Mikołaja natychmiast zamilknie.

Mikołaj Lipiński okaże się dyrektorem w szkole Hani w 1927 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1927 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogła wyjść z szoku, gdy zobaczy Mikołaja. Natalka na chwile zapomni języka w gębie, bo zrobi jej się jeszcze bardziej głupio z powodu wcześniejszej pomyłki. Tym bardziej, gdy zda sobie sprawę, co mógłby sobie o niej pomyśleć Lipiński, który wezwie ją do siebie właśnie z powodu jej córki.

- Dzień dobry - odpowie równie zaskoczony Mikołaj, który jednak zachowa profesjonalizm i od razu się przedstawi - Mikołaj Lipiński.

Oczywiście, w 1927 odcinku "M jak miłość" Mikołaj będzie pamiętał o tej sytuacji, jednak szybko obróci wszystko w żart i nie będzie zbyt długo chował wobec niej urazy. Tym bardziej, że Natalka od razu mu się spodoba, a gdy ich drogi znów się skrzyżują, to od razu postanowi wykorzystać swoją szanse i zacznie z nią flirtować!

- To co? Zaczynamy od pani wybryków? Czy pani córki? - rzuci w celu rozładowania atmosfery dyrektor, co wyraźnie mu się uda.

- Między Natalią a Mikołajem zdecydowanie czuć chemię, czuć energię, dzieje się tam sporo. Mogłoby się wydawać na początku, że jest to energia destrukcyjna. Duża energia między nimi. Miejmy nadzieję, że przemieni się w coś pięknego - przyznał Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Nowy mężczyzna zawalczy o Natalkę w 1927 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1927 odcinku "M jak miłość" i Natalka się rozluźni i to nawet aż za bardzo, bo po rozmowie z Mikołajem, doprowadzi jeszcze do wypadku, gdy prze przypadek potrąci go swoim samochodem przy szkole. Zdradzamy, że Mostowiakowa nie zauważy Lipińskiego, cofając swoim autem, w efekcie czego go potrąci. Ale na szczęście, nic poważnego mu się nie stanie.

- Teraz to już pani naprawdę przesadziła - wkurzy się Mateusz.

- Coś się panu stało? - zaniepokoi się Natalka.

- Nie, proszę mnie nie podchodzić! - nakaże jej przerażony Lipiński, który od razu zerwie się na równe nogi i odejdzie, gdy Mostowiakowa zbliży się w jego kierunku.

I choć w pierwszej chwili w 1927 odcinku "M jak miłość" Mikołaj ostro zirytuje się na Natalkę, to jednak szybko mu przejdzie. Do tego stopnia, że w ramach przeprosin za swój wyskok zaprosi ją na randkę, czym już kompletnie go zszokuje! Czy wplącze się z nim w romans, mimo tego iż będzie przecież z Adamem (Patryk Szwichtenberg)? Przekonamy się już niebawem!

- Facet zapamięta cię na cale życie - wyprorokuje jej Adam, gdy Natalka opowie mu o całym zdarzeniu.

- A dałaby się pani zaprosić na kawę? - zaskoczy ją niespodziewaną propozycją Mikołaj.

- Mikołaj robi wrażenie dość niepokornego, łamiącego jakieś zasady, stereotypy, potrafi zaskoczyć... - zdradziła Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

25