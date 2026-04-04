M jak miłość, odcinek 1927: Adam kupi pierścionek dla Natalki. Nie zdąży się oświadczyć, bo pojawi się on - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zaręczyny Natalki i Adama Karskiego w 1927 odcinku "M jak miłość" byłby spełnieniem marzeń Hani, która wyswatała matkę z komendantem policji. Niestety nie wszystko pójdzie po myśli rezolutnej 11-latki, którą Karski poprosi o pomoc w wyborze pierścionka zaręczynowego.

Hania popchnie Adama do zaręczyn z Natalką w 1927 odcinku "M jak miłość"?

Razem pojadą do sklepu jubilerskiego w galerii handlowej w Gródku, a Hania w 1927 odcinku "M jak miłość" podsunie Adamowi kilka pierścionków, które jej zdaniem zachwyciłby Natalię. Ostatecznie Karski, kierując się serce, wybierze dla ukochanej taki pierścionek, żeby nie miała żadnych wątpliwości, że jest dla niego najważniejszą kobietą na świecie.

- Hania dobrze się z tym czuje, że się wtrąca w relacje Natalia i Adam. Hani największym marzeniem jest, żeby mieć kochającą się rodzinę... Mamę, tatę. Bardzo się polubiła z Adamem. Fajnie by jej się to układało - wyjaśniła Wiktoria Basik w "Kulisach serialu M jak miłość".

Adam nie oświadczy się Natalce w 1927 odcinku "M jak miłość"?

Jednak zanim Adam oświadczy się Natalce w 1927 odcinku "M jak miłość" pojawią się nieprzewidziane komplikacje. Karskiego będzie rozczulało to, że ma po swojej stronie córkę ukochanej, że dla Hani stał się ojcem i ma w niej sprzymierzeńca. Będzie jednak czekał na odpowiedni moment, aby wręczyć Natalce pierścionek zaręczynowy i prosić ją o rękę. Nie ugnie się jednak pod naciskami Hani, która zacznie dopytywać, kiedy oświadczy się jej mamie.

- Plan jest doskonały. No chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa - te słowa Adam wypowie złą godzinę.

Bo w dniu, w którym Adam kupi pierścionek zaręczynowy dla Natalki w 1927 odcinku "M jak miłość" ona pozna nowego dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz). Ich pierwsze spotkanie kończy się burzliwą kłótnią i od razu między nimi zacznie iskrzyć.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?