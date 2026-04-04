M jak miłość, odcinek 1927: Paweł nie zgodzi się na terapię po próbie samobójczej. Piotrek wkurzy się i potrząśnie bratem! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Depresja Pawła spowodowana żałobą po śmierci Franki (Dominika Kachlik) w 1926 odcinku "M jak miłość" popchnie go do rozpaczliwego kroku! Zduński postanowi ze sobą skończyć. Nie będzie już widział sensu w życiu. Nawet fakt, że zostawił matce swojego syna Antosia (Mark Myronenko), że najwyższa pora, żeby wreszcie przestał się nad sobą użalać, nie wpłynie na poprawę jego stanu psychicznego. Załamany Paweł do końca straci nadzieję na to, że pozbiera się po stracie ukochanej żony. Wybierze najgorsze możliwe wyjście...

Marysia uratuje Pawła po próbie samobójczej w 1926 odcinku "M jak miłość"!

Próba samobójcza Pawła w 1926 odcinku "M jak miłość" skończy się dramatyczną akcją ratunkową po interwencji Marysi, która znajdzie nieprzytomnego, pijanego syna leżącego na podłodze w jego mieszkaniu. Obok Pawła zauważy puste opakowanie po lekach nasennych. Karetka zabierze Zduńskiego do szpitala, gdzie na szczęście uda się go uratować. Lecz to nie oznacza końca dramatu tego bohatera.

Depresja Pawła pogłębi się w 1927 odcinku "M jak miłość"?

Niestety w 1927 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Paweł cierpi na depresję. Wcale nie chodzi o to, że zachowuje się jak egoista, który zostawił matce własnego syna, czy jak dziecko, które się nad sobą użala i dlatego tak długo nie ogarnął się po śmierci Franki. Problem Zduńskiego będzie o wiele bardziej skomplikowany. Bo depresja to poważna choroba psychiczna, która może doprowadzić do tragedii podobnych do próby samobójczej.

Czy Piotrek przekona Pawła, żeby się leczył na depresję w 1927 odcinku "M jak miłość"?

Mimo że w 1927 odcinku "M jak miłość" Paweł dostanie wypis ze szpitala, będzie już mógł wrócić do domu, do syna Antosia, matki Marysi i najbliższych osób, to jego stan psychiczny będzie nadal poważny. Nie dopuści do siebie myśli, że różne są sytuacje w życiu, ale życie toczy się dalej i nawet po śmierci Franki ma dla kogo żyć.

To Piotrek przyjedzie po Pawła do szpitala w 1927 odcinku "M jak miłość" i spróbuje wpłynąć na brata, żeby wreszcie wziął się w garść, otrząsnął z żałoby i skupił na własnym dziecku. Bo Antoś tak bardzo go potrzebuje, a porzucił synka kilka miesięcy temu. Po próbie samobójczej Paweł nadal będzie się zmagał z depresją i nie zgodzi się na żadną terapię u psychologa. Bezradny Piotrek zawiezie go do Grabiny, gdzie Pawłem zajmą się Marysia, Barbara (Teresa Lipowska) i Agnes (Amanda Mincewicz).

