M jak miłość, odcinek 1926: Artur po odrzuceniu i tak poleci do Joanny! Tak będzie się z nią zabawiał w czasie tragedii u Zduńskich

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" drogi Artura i Joanny znów się skrzyżują. Mimo tego, iż przecież para dała sobie kosza, gdy po rozmowie z Agnes (Amanda Mincewicz), Dobrzańska postanowiła wycofać się z romansu z Rogowskim, na co on w odpowiedzi przyznał jej, że i tak nie zostawił by dla niej swojej żony i rodziny, u boku której jest naprawdę szczęśliwym! Tyle tylko, że to nie była prawda i to ani z jej strony, ani jego, bo tak naprawdę pragnęli wyłącznie siebie!

I w 1926 odcinku "M jak miłość" właśnie te uczucia znów wezmą górę, bo lekarze znów będą razem. I to w momencie, gdy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) będzie odchodzić od zmysłów, co dzieje się z Pawłem. Tym bardziej, że i ona straci kontakt z synem, przez co już będzie przeczuwać najgorsze i wcale się nie pomyli.

Artur nie pomoże Marysi ratować Pawła w 1926 odcinku "M jak miłość"!

Ale w tych trudnych chwilach w 1926 odcinku "M jak miłość" znów nie będzie mogła liczyć na swojego męża. Wszystko przez to, że Artur ponownie wybierze Joannę, a nie swoją żonę, która nie dość, że wciąż będzie przemęczona opieką nad Antosiem (Mark Myronenko), to jeszcze będzie cała w strachu o Pawła. Jednak Rogowski nic sobie z tego nie zrobi i poleci do Dobrzańskiej.

W 1926 odcinku "M jak miłość" Arturowi będzie tak dobrze w towarzystwie Joanny, że kolejny raz zapomni o bożym świecie. Do tego stopnia, że spędzi u Dobrzańskiej cały dzień, bo czas nagle znów na chwilę się dla niego zatrzyma. Zwłaszcza, że Rogowskiemu wcale nie będzie śpieszyło się do domu, bo wszystko, czego będzie chciał, będzie miał właśnie u pięknej kardiolożki.

Rogowski będzie u Joanny w czasie dramatu Zduńskiego w 1926 odcinku "M jak miłość"!

W 1926 odcinku "M jak miłość" Rogowski nawet nie będzie świadomy, że w czasie, kiedy on będzie świetnie bawił się z Dobrzańską, w jego rodzinie będzie rozgrywał się poważny kryzys, a życie Pawła zawiśnie na włosku! Wszystko przez to, że zdesperowany syn Marysi w końcu nie wytrzyma i podejmie desperacką próbę odebrania sobie życia, łącząc alkohol z lekami nasennymi.

Ale na szczęście, do najgorszego nie dojdzie, bo w 1926 odcinku "M jak miłość" syna w porę odnajdzie Rogowska. Zduński wyląduje w szpitalu, gdzie lekarze będą walczyli o jego życie, a Rogowski zabawi u Dobrzańskiej. I gdy nawet już dowie się, co się stało, to wciąż nie będzie wiedział, czy ma pomóc swoim najbliższym, a szczególnie Pawłowi, którego Marysia przywiezie ze sobą do Grabiny, czy ponownie lecieć do Joanny, przy której wciąż będzie myślami! Szczególnie po kolejnym miło spędzonym dniu razem!

20

M jak miłość. Zmysłowy pocałunek Artura i Joanny! Przestanie już ze sobą walczyć