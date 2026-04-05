M jak miłość, odcinek 1923: Olek oskarżony o defraudację pieniędzy kliniki! Sowiński przystąpi do ataku - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-05 20:58

W 1923 odcinku "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) oniemieje na wieść o insynuacjach, które nie tylko ugodzą w jego dobre imię, ale także mogą spowodować realne konsekwencje prawne. Mąż Anety (Ilona Janyst) spróbuje uniknąć spotkania z nowym dyrektorem administracyjnym, Aleksandrem Sowińskim (Mikołaj Krawczyk). Rozmowa dojdzie jednak do skutku, a Olek oniemieje w 1923 odcinku "M jak miłość", kiedy z ust rywala padnie groźba zarzutów defraudacji pieniędzy z kliniki!

Autor: vod tvp/ Materiały prasowe Ujęcie z bliska przedstawiające Maurycego Popiela jako Olka Chodakowskiego, ze skupionym, lekko zaniepokojonym wyrazem twarzy. Aktor ma starannie ułożone włosy i ubrany jest w marynarkę, co podkreśla powagę sytuacji. Fotografia doskonale ilustruje napięcie w wątku oskarżenia o defraudację pieniędzy kliniki w serialu "M jak miłość". Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że sytuacja Olka nie jest kolorowa. On i Aneta nie mogą dojść do porozumienia z nowym dyrektorem administracyjnym, a Aleksander także nie stara się wyciągnąć do nich przyjacielskiej ręki. Wręcz przeciwnie, przyczepia się do wszystkiego, czujnie patrzy współpracownikom na ręce i ocenia ich reakcje. 

Olek oskarżony o defraudację pieniędzy! 

Aleksander dopnie swego i porozmawia z Olkiem w cztery oczy. Później Chodakowski przekaże Anecie, o co oskarża go pewny siebie Sowiński. Wyjdzie na jaw, że Olek rzekomo zamawia najdroższe sprzęty i przyrządy, z czego czerpie korzyści finansowe... 

- Sowiński, co to jest za gość... - westchnie Olek z rezygnacją. - Ja nie wiem, on się zachowuje tak, jakbyśmy my świadczyli usługi budowlane, a nie medyczne - nie wytrzyma Chodakowski.

- Co to jest za typ... - skomentuje Aneta.

- Oskarżył mnie o niegospodarność, bo mówi, że zamawiam najdroższe endoprotezy, najdroższe śruby, najdroższe materiały. Zapytał kto ma na tym zyskać. Pacjent, klinika, czy może ja osobiście, pobierając od tego prowizję? Wyobrażasz sobie gnoja bezczelnego? - wyzna Olek.

Sowiński wielkim zagrożeniem dla Chodakowskich 

Olek ostatecznie odpuści temat, zlekceważy bezczelne zarzuty dyrektora. Aneta w 1923 odcinku "M jak miłość" przeszuka jednak internet, a potem dostanie telefon od Wójcika (Jakuba Kornackiego), który ostrzeże lekarkę przed działaniami Aleksandra. Wójcik wprost przyzna, że mężczyzna jest wysoce podejrzany i może ostro zaszkodzić Olkowi. i to prawda, bo w kolejnych odcinkach "M jak miłość" sytuacja z Sowińskim tylko się rozkręci. 

Mikołaj Krawczyk w M jak miłość. Nowy szef Anety i Olka będzie chciał tylko zemsty!