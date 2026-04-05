Barwy szczęścia, odcinek 3365: Koniec przyjaźni Renaty z Dominiką?! Ostra kłótnia wymknie się spod kontroli - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3365 - czwartek, 23.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3365 odcinku "Barw szczęścia" niechęć Dominiki do zachowania Renaty będzie wyczuwalna na każdym kroku. Kobiety pokłócą się w lokalu, który dotąd był ich wspólnym dziełem. Tym razem jednak emocje wezmą górę, a wzajemne pretensje padną z pełną siłą. Wszystko przez coraz bardziej niepokojące zachowanie Renaty, które zacznie odbijać się nie tylko na pracy, ale i na relacjach z najbliższymi.

Uzależnienie Renaty doprowadzi do katastrofy

Już wcześniej sytuacja zacznie się poważnie komplikować. W 3363 odcinku "Barw szczęścia" związek Renaty z Marcinem przejdzie ogromny kryzys. Wszystko przez jej uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych, które zacznie wymykać się spod kontroli. Policjant, sam mający problemy zawodowe, nie będzie w stanie dłużej ignorować tego, co dzieje się z ukochaną. Tym bardziej, że kobieta nie przyjmie do siebie, że robi coś źle.

W kolejnym, 3364 odcinku, sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy. Renata zniknie nagle z pracy po zażyciu leków, zostawiając Dominikę w trudnej sytuacji. To właśnie wtedy Marcin zacznie podejrzewać najgorsze i poprosi ją o wykonanie testu na obecność narkotyków. Tymczasem Dominika, która i tak będzie miała na głowie opiekę nad Mateuszkiem (Filip Kowalewicz) i sprawy związane z lokalem, zacznie tracić cierpliwość.

Wybuch w Feel Good w 3365 odcinku "Barw szczęścia"

Kulminacja nastąpi właśnie w 3365 odcinku. W "Feel Good" dojdzie do ostrej konfrontacji między wspólniczkami. Dominika nie wytrzyma i wprost zarzuci Renacie nieodpowiedzialność, a ta, zamiast przyznać się do problemu, wybuchnie.

Kłótnia szybko przerodzi się w poważny konflikt, który zagrozi nie tylko ich relacji, ale też przyszłości całego lokalu. Wszystko wskazuje na to, że uzależnienie Renaty zacznie niszczyć kolejne obszary jej życia, najpierw zdrowie, potem związek, a teraz także przyjaźń i pracę.

To jeszcze nie koniec problemów. Jakby tego było mało, w 3366 odcinku "Barw szczęścua" Dominika będzie miała do Renaty kolejne pretensje, tym razem o zamknięcie lokalu. Mimo wszystko zdecyduje się wyjechać z Mateuszkiem na turniej szachowy do Kazimierza, ponownie powierzając Feel Good wspólniczce. Czy to była dobra decyzja? Czy Renata udźwignie odpowiedzialność, czy ostatecznie wszystko straci?

8