M jak miłość, odcinek 1915: Aneta przyłapie Olka ze stażystką Klaudią! Będą mieli romans? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Podejrzliwość Anety znów się uruchomi w 1915 odcinku "M jak miłość", kiedy weźmie na celownik Olka i jego "służbowe" relacje ze stażystką Klaudią. Dziwne zachowanie Chodakowskiego, który najpierw będzie odrzucał połączenia od blond lekarki z kliniki, a potem okłamie Anetę, nie umknie jej uwadze. Od razu zwróci się po radę do swojej matki Iwony (Hanna Śleszyńska), która uzna, że nie ma wystarczających dowodów zdrady Olka.

- Nie panikuj, ale bądź czujna! - usłyszy Chodakowska.

Czy Aneta w 1915 odcinku "M jak miłość" wywęszy romans Olka ze stażystką?

Ale Anecie w 1915 odcinku "M jak miłość" nie da spokoju to, co ostatnio działo się w klinice. Kiedy pewna pacjentka zostawiła Olkowi swoje zdjęcie, ale nawet Kama (Michalina Sosna) poświadczyła, że lekarz nie dopuścił się niczego złego. Kolejne telefony do Olka, jego dziwne zachowanie wzbudzą podejrzenia Anety, która dojdzie do wniosku, że są inne kobiety, które pragną uwieść jej męża, a jedną z nich może być też stażystka Klaudia .Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1915: Koniec małżeństwa Kamy i Marcina? Będzie miała dosyć i od niego odejdzie! - ZDJĘCIA

Wpadka Olka i Klaudii w 1915 odcinku "M jak miłość". Tak będą się tłumaczyć przed Anetą!

Aż wreszcie w 1915 odcinku "M jak miłość" Olek i Klaudia zostaną przyłapani w jego gabinecie przez Anetę, która wypatrzy jak po cichu wchodzą razem do pokoju i zamykają za sobą drzwi. Jakby mieli coś do ukrycia. Według doniesień portalu światseriali.interia.pl Aneta od razu zwróci uwagę na fakt, że Klaudia skończyła już staż w klinice, więc w ogóle nie powinno jej być na oddziale.

- Co ty tu robisz? - zapyta wprost Aneta potencjalną rywalkę.

- Może pan ordynator ci wyjaśni. Muszę już iść, mam spotkanie w sprawie pracy w poradni na dole - wykręci się Klaudia.

- Jaka dogodna lokalizacja - żona Olka rzuci złośliwy komentarz, pewna tego, że stażystka chce być blisko Chodakowskiego.

- Tylko dopóki nie dostanę się gdzieś na specjalizację... Miałam inne plany, myślałam, że po stażu... No, ale cóż... Do widzenia - pożegna się Klaudia.

Olek oberwie od Anety w 1915 odcinku "M jak miłość" za romans z Klaudią!

I po wyjściu Klaudii z kliniki w 1915 odcinku "M jak miłość" oberwie się Olkowi, bo Aneta od razu zażąda od męża wyjaśnień, co go łączy ze stażystką. - Masz mi coś do powiedzenia na temat tej lali?! - ton głosu Anety nie będzie wróżył niczego dobrego.

- Wiedziałem, że to w końcu wywęszysz... Posłuchaj, ja nigdy nie robiłem jej nadziei, nie składałem żadnych obietnic. Dopóki tu była, okej, ale staż minął i trzeba rozejść się każdy w swoją stronę... Ona ma potencjał, to prawda... Nawet Jerzy namawiał mnie, żebym dał jej szansę, ma o niej naprawdę bardzo dobre zdanie - wyjaśni Olek.

Oburzenie Anety sięgnie zenitu i w 1915 odcinku "M jak miłość" zapyta wprost, czy Argasiński (Karol Strasburger) popchnął go do romansu z Klaudią.

- Jerzy namawiał cię, żebyś miał z nią romans?!

- Co? Nie! Żebym przyjął ją do nas na oddział! - zaprzeczy Olek, który pozostanie wierny Anecie, wiedząc doskonale, że jeśli zdradzi żonę, nie wyjdzie z tego żywy.