M jak miłość, odcinek 1914: Judyta wyśmieje przepowiednię romansu Rogowskiego. Gorzko tego pożałuje - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kryzys u Rogowskich w "M jak miłość" jest już pewny. Zanim jednak dojdzie do szokujących wydarzeń, Marysia otrzyma znaki od losu, że jej związek jest zagrożony. To Judycie zwierzy się, że pewna wróżka uprzedzi ją o tajemniczej kobiecie, która na zawsze odmieni jej los. Brzmi to dziwnie, ale wszystko wskazuje na to, że wróżka trafnie oceni sytuację.

Marysia z przerażającą wróżbą w 1914 odcinku "M jak miłość"

W rozmowie z Judytą padnie ostrzeżenie, które wróżka przekaże Marysi. Niby nie weźmie tego na poważnie, ale jednak w jej głowie zaczną krążyć czarne myśli. Nie wie, że wkrótce jej małżeństwo z Arturem (Robert Moskwa) odmieni się na zawsze!

- Wiesz, ja spotkałam dziś tę kobietę od wróżenia - powie Marysia Judycie w 1914 odcinku "M jak miłość".

- I co? Zgłosiłaś się?

- Znaczy na początku nie, ale potem pomyślałam, że spytam o Pawła. To niesamowite, bo ona wiedziała, że dzieje się coś złego i za jakiś czas powróci do domu.

- Tak?

- Ale wiesz, potem powiedziała mi coś niesamowitego, że spotkam kobietę w czerwieni i że ona na zawsze zmieni swoje życie - wyzna ewidentnie zaniepokojona Rogowska.

- A ty jesteś pewna, że ta wróżba dotyczyła ciebie a nie mnie? - zaśmieje się Judyta, obracając rozmowę w żart.

Pojawienie się Joanny zmieni życie Rogowskich

Marysia jeszcze nie wie, że dokładnie w czasie, w którym wróżka będzie przewidywała przyszłość, na drodze jej męża stanie Joanna (Dominika Sakowicz). Lekarz spotka nową koleżankę z przychodni ubrudzoną krwią po małym wypadku, pomoże jej opatrzyć rękę, a potem z zaskoczeniem odkryje, że kobieta będzie z nim pracowała.

To część większego wątku w "M jak miłość". Joanna z Arturem zbudują więź, lekarz od samego początku poczuje silne emocje względem sporo młodszej koleżanki. Ona także ma swoje tajemnice i będzie bardzo zainteresowana rozwojem znajomości z Arturem. Dokąd to doprowadzi? Wiele wskazuje na to, że wróżka Marysi będzie miała rację, a Judyta niepotrzebnie obśmieje temat.