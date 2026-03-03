M jak miłość, odcinek 1918: Budzyński uratuje Paulinę przed niebezpiecznym Jabłońskim! Nie pozwoli jej już odejść - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Andrzej oczywiście zgodzi się reprezentować Paulinę w sprawie rozwodowej przeciwko jej mężowi Igorowi. Tym bardziej, że Jabłoński będzie naprawdę groźnym przestępcą, o czym już zdążył przekonać się Kamil (Marcin Bosak), gdy na jego zlecenie został brutalnie pobity, a gangster nie poniósł za to żadnych konsekwencji.

A wszystko przez to, że Gryc odmówił zajęcia się jego sprawą, a pomógł jego konkurentowi za co naprawdę słono oberwał. Ale nie tylko on, gdyż rykoszetem dostali i jego najbliżsi.

Jednak mimo tego w 1918 odcinku "M jak miłość" Budzyński się nie wystraszy i zgodzi się pomóc Lipskiej-Jabłońskiej! I choć wcześniej sam ostrzegał przed Jabłońskim, Gryca, to gdy w grę wejdzie życie jego dawnej ukochanej, to ani przez chwilę się nie zawaha. Mimo iż w ten sposób będzie mógł sprowadzić kłopoty i na siebie i swoich najbliższych!

Budzyński rozdzieli Jabłońskich w 1918 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że w 1918 odcinku "M jak miłość" Andrzej pomoże Paulinie nie tylko w sprawie rozwodu z niebezpiecznym Igorem. Ale także zjawi się przed jej domem, gdy Jabłoński nie zgodzi się, aby i z niego odeszła. Nie mówiąc już oczywiście i o nim samym.

Oczywiście, w 1918 odcinku "M jak miłość" prawnik wesprze Lipską-Jabłońską, dzięki czemu w końcu uda jej się opuścić dom niebezpiecznego męża, który za wszelką cenę będzie próbował ja zatrzymać. Ale na szczęście, w porę pojawi się Budzyński!

Tylko tak Paulina w końcu uwolni się od niebezpiecznego męża w 1918 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1918 odcinku "M jak miłość" nie tylko on włączy się jej w pomoc, bo ze wsparciem przyjdzie także i sam Kamil, który także będzie wiedział sporo o praktykach niebezpiecznego Igora. Gryc podzieli się z Lipską-Jabłońską cenną radą, która tak naprawdę dopiero wtedy da jej prawdziwe bezpieczeństwo, gdy zgodzi się zeznawać przeciwko bandycie i wpakuje go do więzienia. A to dlatego, że inaczej się od niego nie uwolni.

Ale czy w 1918 odcinku "M jak miłość" Paulina się na to zdecyduje? Czy Lipska-Jabłońska posłucha rad Gryca? A może Budzyński już do końca będzie musiał ją ratować? Jednak czy także za to nie oberwie, jak Kamil, bo przecież stanie naprzeciwko niego? Przekonamy się już niebawem!

