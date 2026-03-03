M jak miłość, odcinek 1918: Kamil włączy się w sprawę Pauliny! Tak pomoże byłej ukochanej Andrzeja - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Kamil włączy się w pomoc Paulinie, którą w sprawie rozwodowej przeciwko niebezpiecznemu Jabłońskiemu, zgodzi się reprezentować Budzyński. I choć Andrzej doskonale będzie zdawał sobie sprawę z ryzyka, bo Igor już nieźle dał popalić Grycowi, gdy ten odmówił przyjęcia jego sprawy i pomógł jego konkurentowi, za co został pobity.

Ale nie tylko, bo w całej sprawie mocno ucierpieli i jego najbliżsi, gdy Weronika (Ewelina Kudeń-Nowosielska) o mało nie zginęła po uszkodzeniu hamulców w jego aucie, a Anita (Melania Grzesiewicz) była zastraszana. A co najgorsze, to wszystko uszło bandycie mu płazem! Jednak w 1918 odcinku "M jak miłość" to wszystko będzie mogło się zmienić!

To Kamil doradzi Paulinie w 1918 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1918 odcinku "M jak miłość" Gryc wyczuje w tym i swoją szansę na pomszczenie Jabłońskiego i zacznie namawiać jego żonę, aby złożyła przeciwko niemu zeznania. Tym bardziej, że tylko w ten sposób będzie mogła zapewnić bezpieczeństwo i sobie, bo oczywiście Igor nie ucieszy się ani z rozwodu, ani jej odejścia z domu, które za wszelką cenę spróbuje jej uniemożliwić. Jednak na szczęście, wtedy z odsieczą przyjdzie Andrzej.

Aczkolwiek w 1918 odcinku "M jak miłość" Jabłoński tak łatwo nie odpuści, z czego prawnik doskonale zda sobie sprawę. I stąd zacznie namawiać Paulinę na taką, a nie inną decyzję. Ale czy Lipska-Jabłońska go posłucha? Czy pogrąży męża i wpakuje go za kratki? Tym bardziej, że i tak będzie chciała się od niego uwolnić. Jednak, czy tym sama nie strzeli sobie w kolano?

Budzyński wstawi się za Grycem u byłej ukochanej w 1918 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1918 odcinku "M jak miłość" Andrzej pochwali decyzję Kamila i sam zacznie namawiać Paulinę na to samo? A może Budzyński będzie miał zupełnie inną wizję? Szczególnie, że w grę wejdzie przecież jego była ukochana!

Co w 1918 odcinku "M jak miłość" postanowi Budzyński i jak odbije się to na jego najbliższych? Czy ucierpi na tym jego małżeństwo z Magdą (Anna Mucha)? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

