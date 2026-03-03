M jak miłość, odcinek 1918: Kamil włączy się w sprawę Pauliny! Tak pomoże byłej ukochanej Andrzeja - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-03 10:59

W 1918 odcinku "M jak miłość" Kamil (Marcin Bosak) nie przejdzie obojętnie wobec sprawy Pauliny (Maria Wieczorek), żony gangstera Igora (Marcin Piętowski), który mocno zaszedł mu za skórę. Tym bardziej, że przeciwko niemu wystąpi teraz nie tylko własna żona, ale i Andrzej (Krystian Wieczorek), który zdecyduje się ją reprezentować w trakcie rozwodu. Jednak w 1918 odcinku "M jak miłość" okaże się, że nie tylko, bo Jabłoński znów pokaże swoją prawdziwą twarz! Ale Gryc już będzie wiedział, jak go załatwić! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Kamil włączy się w pomoc Paulinie, którą w sprawie rozwodowej przeciwko niebezpiecznemu Jabłońskiemu, zgodzi się reprezentować Budzyński. I choć Andrzej doskonale będzie zdawał sobie sprawę z ryzyka, bo Igor już nieźle dał popalić Grycowi, gdy ten odmówił przyjęcia jego sprawy i pomógł jego konkurentowi, za co został pobity.

Ale nie tylko, bo w całej sprawie mocno ucierpieli i jego najbliżsi, gdy Weronika (Ewelina Kudeń-Nowosielska) o mało nie zginęła po uszkodzeniu hamulców w jego aucie, a Anita (Melania Grzesiewicz) była zastraszana. A co najgorsze, to wszystko uszło bandycie mu płazem! Jednak w 1918 odcinku "M jak miłość" to wszystko będzie mogło się zmienić!

To Kamil doradzi Paulinie w 1918 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1918 odcinku "M jak miłość" Gryc wyczuje w tym i swoją szansę na pomszczenie Jabłońskiego i zacznie namawiać jego żonę, aby złożyła przeciwko niemu zeznania. Tym bardziej, że tylko w ten sposób będzie mogła zapewnić bezpieczeństwo i sobie, bo oczywiście Igor nie ucieszy się ani z rozwodu, ani jej odejścia z domu, które za wszelką cenę spróbuje jej uniemożliwić. Jednak na szczęście, wtedy z odsieczą przyjdzie Andrzej.

Aczkolwiek w 1918 odcinku "M jak miłość" Jabłoński tak łatwo nie odpuści, z czego prawnik doskonale zda sobie sprawę. I stąd zacznie namawiać Paulinę na taką, a nie inną decyzję. Ale czy Lipska-Jabłońska go posłucha? Czy pogrąży męża i wpakuje go za kratki? Tym bardziej, że i tak będzie chciała się od niego uwolnić. Jednak, czy tym sama nie strzeli sobie w kolano?

Budzyński wstawi się za Grycem u byłej ukochanej w 1918 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1918 odcinku "M jak miłość" Andrzej pochwali decyzję Kamila i sam zacznie namawiać Paulinę na to samo? A może Budzyński będzie miał zupełnie inną wizję? Szczególnie, że w grę wejdzie przecież jego była ukochana!

Co w 1918 odcinku "M jak miłość" postanowi Budzyński i jak odbije się to na jego najbliższych? Czy ucierpi na tym jego małżeństwo z Magdą (Anna Mucha)? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

