M jak miłość, odcinek 1918: Zaskakujące oświadczyny u Zduńskich! Będzie kolejny ślub? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" u Zduńskich nie zabraknie emocji! Ale już nie tylko za sprawą ukrywającego się Pawła (Rafał Mroczek), z którym nagle i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) straci kontakt. Ale na szczęście, Piotrkowi (Marcin Mroczek) uda się go w końcu odnaleźć. Jednak nie będzie to jedyna dobra wiadomość, bo równocześnie w ich rodzinie dojdzie do kolejnej!

A sprawcą tego w 1918 odcinku "M jak miłość" będzie Łukasz, nowy partner Krysi, który postanowi nie marnować czasu i poprosić Filarską o rękę! Buczak kupi pierścionek zaręczynowy, po czym elegancko się ubierze i zjawi się na Deszczowej, aby uklęknąć przed swoją wybranką na jedno kolano i zadać jej to najważniejsze pytanie.

Nowy partner Krysi otrzyma błogosławieństwo Magdy i wnuków Filarskiej w 1918 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1918 odcinku "M jak miłość" Buczak najpierw poinformuje o swoich planach najbliższych Filarskiej, a w tym przede wszystkim i córkę jej zmarłego męża, Magdę. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, jak ważny będzie dla niej Wojtek, stąd postanowi poprosić o błogosławieństwo i jego córkę. I naturalnie je otrzyma!

I w 1918 odcinku "M jak miłość" nie tylko od Magdy, ale także wnuków Krysi - Miśka (Aleksander Bożyk), Lenki (Olga Chybińska), bliźniaczek (Julia, Marcelina Kempka), a także swojego wnuczka Huberta, którzy będą kibicować mu w tej ważnej dla niego chwili.

- Trzymajcie za mnie kciuki - zwróci się do Magdy i Miśka, który oczywiście mocno je zacisną, tak samo jak sam Łukasz.

Filarska weźmie kolejny ślub w 1918 odcinku "M jak miłość"?

I dopiero wtedy w 1918 odcinku "M jak miłość" Łukasz będzie mógł w końcu podejść do Krysi. Buczak uklęknie przed Filarską na jedno kolano, po czym wyjmie z marynarki pudełeczko z pierścionek zaręczynowym i zada ukochanej najważniejsze pytanie.

- Krysiu, wyjedziesz za mnie? - spyta Buczak.

W tym momencie w 1918 odcinku "M jak miłość" zszokowana Filarska natychmiast odwróci się do swoich najbliższych, którzy w napięciu będą oczekiwać jej decyzji. Szczególnie, że do tej pory Krysia była raczej wycofana i to nawet w relacji z Hubertem, z którym najpierw sporo pisała, ale na ich pierwsze spotkanie Buczak musiał trochę poczekać. Tym bardziej, że seniorka w końcu poszła na nie dopiero za namową rodziny. A teraz mężczyzna wyskoczy z oświadczynami!

Czy zatem w 1918 odcinku "M jak miłość" Krysia przyjmie pierścionek i zgodzi się zostać jego żoną? Czy Filarska i Buczak wezmą ślub? Czy matka wdowa po zmarłym Wojtku znów będzie szczęśliwa, tak samo jak jej szczęściem będą cieszyli się jej najbliżsi z Magdą i wnukami na czele? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

