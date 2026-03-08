Barwy szczęścia, odcinek 3341: Tragiczny finał rocznicy Darka i Karola! Już nigdy nie dotrze na umówioną kolację

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3341 odcinku "Barw szczęścia" Karol i Darek będą obchodzić rocznicę swojej pierwszej wspólnej nocy, po której oficjalnie zostali parą. I choć początkowo jak podaje swiatseriali.interia.pl Janicki o tym zapomni w zupełnym przeciwieństwie do Czubaka, to jednak szybko postanowi zrehabilitować się w oczach swojego ukochanego i zaprosi go na wyjątkową kolację. Zwłaszcza, ze ta data będzie przecież ważna i dla niego!

- Nie wierzę, że zapomniałem... - przyzna Darek, po czym od razu doda - Wieczorem zabieram cię na kolację.

Oczywiście, w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Czubak przyjmie zaproszenie swojego partnera i zgodzi się wybrać z nim na kolację. Lekarz obieca, że wróci do domu tuż po pracy, gdyż już także nie będzie mógł doczekać się rocznicowego wieczoru ze swoim ukochanym!

- Obiecuję - zapewni go radosny Karol, który długo nie będzie chował urazy.

Karol już nie wróci do Darka w 3341 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3341 odcinku "Barw szczęścia" lekarz wcale nie wróci do domu po skończonym dyżurze, przez co Darek zacznie się już denerwować. Zwłaszcza, że będą mijały kolejne chwile, a Karola wciąż nie będzie w domu w tak ważnym dla nich dniu. A co gorsza, z ukochanym nie będzie żadnego kontaktu, bo w jego telefonie od razu załączy się poczta.

Ale w końcu w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Janicki się doczeka i usłyszy dźwięk dzwonka do drzwi. Oczywiście Darek od razu poderwie się na równe nogi. Szczególnie, iż będzie przekonany, że po drugiej stronie zobaczy spóźnionego Karola. Jednak mocno się zdziwi!

- No co tak późno? - od razu zapyta, ale momentalnie zamilknie, gdy jego ozom ukaże się Hubert.

To Hubert przekaże Janickiemu tragiczną wiadomość o śmierci Czubaka w 3341 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że Pyrka w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka będzie miał bardzo nietęgą minę i wcale nie zjawi się u niego w sprawie protestu mieszkańców ulicy Zacisznej, w której obaj wezmą udział. A wręcz przeciwnie, gdyż pojawi się tam właśnie w sprawie Karola, z którym będzie pracował i przez to będzie świadkiem nie tylko ataku na niego przez lekomana, ale i śmierci Czubaka, o której będzie musiał zawiadomić jego ukochanego...

- W szpitalu doszło do wypadku, a właściwie do napaści. Ucierpiał Karol - zacznie Hubert.

- Co z nim? - spyta zaniepokojony Darek.

- Nie żyje... - szepnie Pyrka, czym w 3341 odcinku "Barw szczęścia" kompletnie zszokuje, a jednocześnie załamie Janickiego, który w tym momencie straci już kolejnego ukochanego. Ale tym razem już bezpowrotnie, raz na zawsze, z czym kompletnie sobie nie poradzi.

Zwłaszcza, że Czubak jeszcze umrze w ich rocznicę, przez co Darek już ją zapamięta i do końca swojego życia. Jednak nie w taki sposób, jaki chciał i planował. A wręcz przeciwnie, gdyż to nigdy nawet przez myśl by mu nie przeszło. Tym bardziej, że rankiem jeszcze nic nie będzie zapowiadało śmierci Karola...

