Barwy szczęścia, odcinek 3365: Krystyna traci panowanie nad sobą! Oskarża Zwoleńską o romans z jej mężem

W poprzednim odcinku (3364) Ksawery zakłócił spotkanie Łukasza i Celiny, okazując żal do Kasi. Rawiczowa cieszyła się z problemów finansowych Chiszki. Dominika planowała wyjazd Mateusza na turniej szachowy, który utrudniło zniknięcie Renaty. Marcin zaostrzył kontrolę nad jej uzależnieniem.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3365

Natalia zaskakuje Jaworskiego ofertą wykupienia jego mieszkania, co może znacząco wpłynąć na jego sytuację życiową. Zmusza go to do poważnego zastanowienia się nad tą ofertą.

Stan zdrowia Krystyny wyraźnie się pogarsza, co odbija się nie tylko na jej kondycji fizycznej, ale także psychicznej — kobieta staje się coraz bardziej rozdrażniona i podejrzliwa, aż w końcu dochodzi do gwałtownej awantury, podczas której oskarża Zwoleńską o próbę uwiedzenia jej męża. Sytuacja eskaluje do tego stopnia, że Krystyna niemal rzuca się na nią z pięściami.

W Feel Good dochodzi do napiętej konfrontacji między Renatą a Dominiką, która dodatkowo zaostrza panującą tam atmosferę. Kowalska wypomina przyjaciółce ostatnią wpadkę. czy doczeka się przeprosin?

- Dawno cię uprzedzałam, że tego dnia Mati ma turniej szachowy... A przez ciebie nie dojechałam tam na czas! - Nie cały świat kręci się wokół Mateusza! Zrozum to wreszcie... - To nie jest pierwszy raz, kiedy nawalasz! - Przestań się tak rządzić! Nie jesteś moją szefową! Też mam prawo do własnych planów i swojego życia!

Łukasz planuje wyjście z Celiną na koncert, co Ksawery wykorzystuje, aby potajemnie zaprosić do domu kolegów. Kilka godzin później dziennikarz znajduje w mieszkaniu zgubiony przez nastolatków e-papieros - i będzie w szoku! Chłopak będzie musiał się z tego wytłumaczyć.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3365. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)